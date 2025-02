Ecco le previsioni del tempo in Sicilia per il prossimo fine settimana: venerdì 28 febbraio, sabato 1 marzo e domenica 2 marzo. Tutti i dettagli.

Le previsioni di venerdì 28 febbraio

La giornata di oggi, venerdì 28 febbraio, sarà caratterizzata al mattino da un po’ di nuvolosità sparsa a carattere irregolare nel nord-est della regione. Sereno o poco nuvoloso nel resto dell’isola. Temperature minime in leggero calo (raggiungeranno i 6 gradi a Catania, Enna, Ragusa, e i 5 gradi a Caltanissetta). Nel pomeriggio tempo generalmente soleggiato ma con un po’ di nuvolosità in arrivo sui settori occidentali, in estensione entro sera al settore orientale. Temperature massime in aumento con valori fino a 19 e 17 gradi; si registreranno temperature massime di 19 gradi a Catania e di 17 gradi a Messina, a Siracusa, a Trapani e a Palermo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Canale mosso; Mare di Sicilia da mosso a poco mosso.

Meteo Sicilia, sabato 1 marzo

Nella giornata di domani, sabato 1 marzo, la pressione è stabile sulla regione. La giornata sarà contraddistinta da un tempo asciutto, stabile e perlopiù soleggiato, ma il cielo si potrà vedere prima irregolarmente nuvoloso e poi anche coperto. Temperature massime fino a 18 gradi (ad Agrigento e a Palermo) e 19 gradi (a Catania e a Siracusa), valori notturni che non subiranno sostanziali variazioni. Le temperature minime raggiungeranno i 5 gradi (a Caltanissetta e a Ragusa) e i 3 gradi a Enna. Venti di Scirocco. Venti moderati dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno, Canale e Mare di Sicilia mosso.

Meteo Sicilia, domenica 2 marzo

Domenica 2 marzo, sull’isola il tempo sarà a tratti instabile. La giornata sarà contraddistinta da un cielo spesso coperto o molto nuvoloso. Sono previste delle piogge lungo le coste ioniche, meridionali e in provincia di Trapani. Temperature massime fino a 17 gradi, valori notturni stazionari. Le temperature massime raggiungeranno i 18 gradi a Siracusa ed i 17 gradi a Messina e a Palermo. Le temperature minime raggiungeranno i 5 gradi a Enna, i 7 gradi a Caltanissetta e i 9 gradi a Ragusa. Venti di Scirocco. Venti moderati orientali. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia molto mosso.