Un’imponente operazione nazionale, coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania e condotta dalla Polizia di Stato, ha colpito duramente il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori online. L’operazione, denominata Hello, rappresenta una delle più vaste azioni mai compiute in Italia per contrastare la pedocriminalità digitale. Oltre 500 operatori della Polizia Postale sono stati impiegati nell’operazione, che ha portato all’esecuzione di più di 100 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati. Il blitz ha permesso di arrestare 34 persone, accusate di reati legati alla produzione, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.

Dettagli dell’operazione e conferenza stampa a Catania

I dettagli dell’operazione Hello saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà presso la sala stampa della Procura Distrettuale di Catania, in viale XX Settembre 51. Gli inquirenti illustreranno le modalità operative dell’indagine, gli strumenti tecnologici impiegati e le connessioni individuate tra i soggetti coinvolti. L’operazione conferma l’impegno costante delle forze dell’ordine e della magistratura nella lotta ai crimini contro i minori, un fenomeno purtroppo in crescita con l’avanzare delle tecnologie digitali.