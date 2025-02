Ieri, 27 febbraio 2025, il Cda della Sac ha approvato le procedure e i documenti da sottoporre all’attenzione dell’assemblea dei soci, chiamata a deliberare sul conferimento dell’incarico al Consiglio, unitamente ai poteri necessari per avviare il processo di privatizzazione della società che gestisce l’aeroporto di Catania.

Lo sviluppo del settore aeroportuale dell’Isola

La privatizzazione così avviata rappresenta un tassello di un quadro più grande, volto allo sviluppo e alla crescita del settore aeroportuale dell’isola, garantendo una maggiore efficienza operativa e una migliore qualità dei servizi offerti ai passeggeri.

L’assemblea dei soci sarà chiamata ad esprimersi sulla proposta del Consiglio dell’amministrazione, compiendo i primi passi per l’attuazione della strategia di privatizzazione.

Come si legge nella nota: “L’approvazione delle procedure rappresenta un passo fondamentale per l’avvio dell’operazione, che mira a garantire lo sviluppo strategico dello scalo, rafforzandone la competitività e la capacità di attrazione di investimenti nazionali e internazionali“.

La risposta degli stakeholder

La privatizzazione rappresenta quindi una risposta concreta alle crescenti esigenze logistiche e di trasporto espresse sia dalla comunità locale che dai viaggiatori, le aspettative sono alte e gli stakeholder guardano con ottimismo ai benefici che questa operazione potrebbe apportare al territorio.

La Sac ha infatti evidenziato come questa scelta rientri in una strategia più ampia di sviluppo del settore aeroportuale siciliano, in un periodo caratterizzato da una crescente domanda di viaggi e servizi di trasporto. Per il consiglio di amministrazione, si tratta di una fase cruciale: la consapevolezza condivisa è che il futuro dell’aeroporto e dell’area circostante dipenderà da una gestione più efficiente delle risorse e dall’abilità di creare nuove opportunità di crescita e innovazione.