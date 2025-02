Oltre 2 milioni di video (+220% rispetto al 2023), quasi 2 milioni di foto e 410 gruppi segnalati sui social network: sono questi alcuni dati inquietanti contenuti nel Report 2024 dell’associazione Meter, presentato ad Avola, in provincia di Siracusa. Il documento, redatto dall’Osservatorio mondiale contro la pedofilia, evidenzia una crescita esponenziale del traffico di materiale pedopornografico, con segnalazioni che vengono prontamente trasmesse alla Polizia postale. Don Fortunato Di Noto, fondatore di Meter, lancia l’allarme: “Non possiamo restare indifferenti. L’aumento di neonati tra le vittime dimostra che la pedocriminalità sta raggiungendo livelli di brutalità inimmaginabili”.

Il ruolo delle app criptate e l’allarme “Pedomama”

Le app di messaggistica criptata sono ormai lo strumento principale utilizzato dai pedofili per scambiarsi contenuti illeciti. Tra queste, Signal si distingue per la sua crittografia avanzata, che rende difficile l’individuazione dei gruppi criminali. Solo nel 2024, Meter ha identificato 336 gruppi su Signal, di cui 13 legati al fenomeno Pedomama, un termine che descrive l’orribile realtà degli abusi sessuali perpetrati da madri sui propri figli. Il Report sottolinea un allarmante aumento di questo fenomeno, segnalando un totale di 1.996.911 foto, 2.085.447 video, 8.034 link e 269 cartelle compresse contenenti file su minori abusati.

Il predominio dei server occidentali e l’aumento di abusi su neonati

I dati raccolti da Meter confermano che i continenti più avanzati tecnologicamente, come Europa e Stati Uniti, ospitano la maggior parte dei server utilizzati per la diffusione di materiale pedopornografico. Nel 2024 sono stati individuati 4.977 link su server americani e 1.475 su server europei. Particolarmente allarmante è l’incremento degli abusi su neonati, con 2.400 segnalazioni di materiale prodotto e diffuso, compresi casi di violenze documentate immediatamente dopo la nascita. Il fenomeno richiede un intervento urgente e azioni concrete per arginare un crimine che sta assumendo proporzioni sempre più drammatiche