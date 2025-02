Giovedì grasso ad Acireale sarà una giornata imperdibile, ricca di eventi che spaziano dalla cultura pop alla musica, offrendo divertimento per tutti i gusti. A partire dalle 15:00, piazza Duomo si trasformerà in un’esplosione di colori e creatività con “Aci Comics”, dove cosplay, fumetti e pop culture saranno protagonisti. Un’opportunità unica per ammirare i costumi dei partecipanti e immergersi nell’universo dei supereroi e dei fumetti.

I giochi popolari

Nel frattempo, Piazza Garibaldi ospiterà i “Giochi popolari”, a cura del C.S.I. di Acireale, un’occasione di svago per grandi e piccini con giochi tradizionali. Lungo Corso Umberto, si svolgerà “L’Oratorio delle Meraviglie”, un evento curato da Co.Or.D.A., che porterà in scena magia e incanto, creando un’atmosfera surreale e affascinante. La giornata culminerà alle 21:00 con la chiusura di Aci Comics e le premiazioni, seguite dallo spettacolo musicale di Roby Giordana con il suo “Disco Mania Live Dj-Set” da Radio 105, pronto a far scatenare il pubblico con il suo sound travolgente.

I concorsi tipici

Il Carnevale di Acireale entra nel vivo anche il giorno seguente, venerdì 28 febbraio, con una serie di concorsi tipici della manifestazione. Dalle 9:00 si terrà il concorso “I sapori dell’Etna” alla Villa Belvedere, mentre nel pomeriggio, alle 16:00, sarà la volta del concorso “Bambini in maschera” al Teatro “Turi Ferro”. Al Palavolcan, si svolgerà anche l’evento sportivo di beneficenza “La Violenza non ha scampo”. La serata culminerà alle 21:00 in piazza Duomo con il dj-set “Back2Back” live. Il Carnevale culminerà con le sfilate dei 9 carri allegorici che animeranno il circuito principale il 1° e 2 marzo.