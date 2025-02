La Regione Siciliana investe 53 milioni di euro per potenziare le strutture scolastiche e ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico. Sono 209 i progetti presentati da enti locali e istituzioni scolastiche che riceveranno finanziamenti per migliorare gli ambienti educativi. Il governo Schifani, su proposta dell’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, ha deciso di incrementare le risorse disponibili di ulteriori 23 milioni di euro, attingendo ai fondi del Programma Regionale FESR 2021-2027, che si aggiungono ai 30 milioni già stanziati in precedenza.

Il piano della Regione per scuole più accoglienti e inclusive

Il presidente della Regione, Renato Schifani, ha sottolineato l’importanza di questa misura per garantire ambienti scolastici più idonei e stimolanti. Migliorare gli spazi per attività sportive, culturali e laboratoriali rappresenta un passo fondamentale per offrire ai giovani luoghi di crescita sani e inclusivi. L’obiettivo è quello di rendere le scuole siciliane più attrezzate e attrattive, incentivando la permanenza degli studenti e contrastando una problematica che rappresenta un freno per lo sviluppo dell’Isola.

209 progetti finanziati per migliorare spazi comuni e servizi scolastici

L’avviso pubblico, destinato a Comuni, Liberi Consorzi, Città Metropolitane e istituzioni scolastiche, ha registrato un’alta partecipazione con numerosi progetti giudicati meritevoli. Il finanziamento coprirà interventi su diversi ambiti: 110 progetti riguarderanno spazi esterni e sportivi, 17 auditorium, 52 biblioteche e laboratori comuni, 10 laboratori di indirizzo specifico e 20 mense scolastiche. L’iniziativa rappresenta un passo concreto per il miglioramento delle infrastrutture scolastiche, garantendo ambienti più funzionali e accoglienti per studenti e docenti.