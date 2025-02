Ieri, mercoledì 26 febbraio, sono stati resi noti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito i dati, regione per regione e tipo di posto, del concorso PNRR2 per i posti di insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia. Si tratta di coloro che hanno conseguito un punteggio di almeno 70/100.

Non è l’ammissione alla prova orale, che avviene in ogni singola regione in base al triplo dei posti messi a concorso, sebbene la prova è consentita a tutti coloro che hanno lo stesso punteggio dell’ultimo classificato.

I dati

Nella totalità, i dati dicono che ad aver superato lo scritto sono:

infanzia posto comune : 10.286 aspiranti (56,7% delle domande), per un totale di 802 posti disponibili;

: aspiranti (56,7% delle domande), per un totale di posti disponibili; infanzia sostegno : 1.031 aspiranti (47,8% delle domande), per un totale di 302 posti;

: aspiranti (47,8% delle domande), per un totale di posti; primaria posto comune : 17.209 aspiranti (61,8% delle domande), per un totale di 3.140 posti;

: aspiranti (61,8% delle domande), per un totale di posti; primaria sostegno: 3.551 aspiranti (55,1% delle domande), per un totale di 4.111 posti.

Per ciò che concerne i posti di sostegno della scuola primaria il numero dei posti disponibili supera di molto il numero di coloro che hanno superato la prova.

I dati posti in tabella per regione

Infanzia posto comune

Le regioni con più numero di candidati che hanno superato la prova sono il Lazio e la Lombardia, poco sotto ci sono anche la Puglia e Toscana. Le prime tre nominate sono anche le uniche regioni ad aver superato la soglia delle 2000 domande.

2. infanzia sostegno

La Sicilia è l’unica regione che ha un numero di candidati che hanno superato la prova superiore a 200, come anche la regione con più richieste, ossia ben 534. Subito sotto Puglia e Lazio, come regioni con più domande e ammissioni.

3. primaria posto comune

Anche in questo caso le regioni con più candidati che hanno superato la prova sono Lazio e Lombardia con più di 2000 candidati, ma solo la prima ha avuto più di 4000 richieste. Grande richiesta anche in Puglia.

4. primaria sostegno

Questo è l’unico caso, come anticipato sopra, in cui i posti disponibili sono maggiori rispetto ai candidati che hanno superato la prova. La Sicilia e la Campania sono le regioni con il maggior numero di candidati che hanno superato la prova, più di 600, ed anche il maggior numero di domande, oltre 1000. Subito sotto la Puglia.