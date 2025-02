La Sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha deliberato l’avvio di un’indagine approfondita sulla gestione delle risorse economiche destinate al progetto “Agrigento capitale italiana della cultura 2025”. Tale decisione si inserisce in un quadro più ampio di monitoraggio della spesa pubblica, con particolare riferimento agli ambiti di amministrazione finanziaria caratterizzati da un significativo impatto economico e sociale.

Soggetti coinvolti e destinatari della comunicazione ufficiale

L’indagine coinvolge numerosi attori istituzionali, sia a livello regionale che locale. Nella deliberazione si precisa che una copia della pronuncia dovrà essere trasmessa a diverse autorità competenti, tra cui il Presidente della Regione Siciliana, l’Assemblea Regionale Siciliana, l’Assessore Regionale alla Cultura, il sindaco di Agrigento e il Presidente del Consiglio Comunale. Inoltre, la comunicazione ufficiale sarà inviata anche al presidente della fondazione Agrigento capitale della cultura Italiana 2025 e al collegio dei revisori del comune di Agrigento, organi direttamente coinvolti nella gestione delle risorse e nel controllo amministrativo del progetto.

Monitoraggio nazionale e rilievo ministeriale

L’indagine della Corte dei Conti non si limita al livello regionale, ma assume anche una rilevanza nazionale. A tal proposito, la deliberazione prevede che una copia della decisione venga trasmessa al Ministero della Cultura e al Ministero dell’Interno, istituzioni fondamentali per il coordinamento e la supervisione dei progetti culturali finanziati con fondi pubblici. L’invio della pronuncia a questi organi centrali sottolinea l’importanza del monitoraggio della gestione delle risorse destinate a iniziative culturali di grande impatto, come quella che vedrà Agrigento protagonista nel 2025.