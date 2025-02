Per quattro domeniche consecutive, il tratto dell’autostrada A18 Messina-Catania tra gli svincoli di Roccalumera e Tremestieri rimarrà chiuso al traffico. La decisione è stata presa dal Comitato operativo Viabilità in Prefettura, dopo un confronto con le autorità locali e i tecnici coinvolti nel progetto. La chiusura, prevista nei due sensi di marcia, si rende necessaria per consentire interventi di sicurezza sulle gallerie “Piano Cutiri”, tra Giampilieri e Scaletta Zanclea. I lavori fanno parte del progetto di raddoppio ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo e riguardano la verifica degli intonaci delle volte e l’installazione di sensori per monitorare le sollecitazioni strutturali durante lo scavo della nuova galleria Scaletta.

Le date e le modalità della chiusura

I lavori saranno eseguiti esclusivamente nelle notti tra domenica e lunedì, nelle fasce orarie comprese tra le 21:00 e le 5:00 del mattino successivo, nelle giornate del 9, 16, 23 e 30 marzo. La scelta di operare in orario notturno mira a ridurre l’impatto sulla circolazione, minimizzando i disagi soprattutto per i mezzi pesanti. Dopo un’attenta valutazione delle problematiche sollevate dai sindaci e dagli enti competenti, è stato stabilito di rinviare eventuali ulteriori decisioni sulla viabilità a un nuovo incontro tecnico in Questura, con particolare attenzione al transito sulla Strada Statale 114, che fungerà da percorso alternativo.

Informazione ai cittadini e gestione della viabilità

Per evitare disagi agli automobilisti e ai trasportatori, la chiusura dell’A18 sarà ampiamente comunicata attraverso diversi canali. Oltre alla segnaletica stradale a messaggio variabile e alla cartellonistica tradizionale, verranno utilizzati media locali, stampa e audio-messaggi diffusi sulle navi delle compagnie di navigazione dello Stretto. La Prefettura seguirà da vicino l’andamento della situazione, monitorando eventuali criticità e garantendo la massima sicurezza lungo il percorso alternativo.