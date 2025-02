One Health, in italiano: una sola salute. È un nuovo principio scientifico basato sull’idea che la salute degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente siano strettamente collegate tra loro. In altre parole, secondo questo punto di vista che negli ultimi anni ha interessato molta letteratura scientifica e non, si tratta di un “approccio integrato e unificante che mira a equilibrare e ottimizzare in modo sostenibile la salute delle persone, degli animali e degli ecosistemi; riconoscendo la salute di esseri umani, animali domestici e selvatici, di piante e dell’ambiente in senso lato, come strettamente correlati, collegati e interdipendenti”.

La controprova sono, ad esempio, malattie che passano dagli animali agli esseri umani, come il Covid-19, l’influenza aviaria o la malaria, gli effetti dell’inquinamento ambientale su persone e animali, o ancora la resistenza agli antibiotici.

Il concetto di One Health ci insegna che la salute è un equilibrio che coinvolge tutti gli esseri viventi e l’ambiente. Quando ci prendiamo cura degli animali e dell’ambiente, anche noi stessi possiamo vivere meglio e più sani, perché viviamo in un rapporto interconnesso e interdipendente con gli animali non umani e l’ambiente. Ne consegue pertanto un sottile e pacifico cambiamento di prospettiva: tutta la vita è uguale, di pari dignità ed interesse.

In quest’ottica, e per favorire la consapevolezza di questo nuovo paradigma, gli ambienti accademici possono giocare un ruolo centrale nella divulgazione dei principi di sostenibilità, protezione e giustizia per tutti gli esseri viventi. Ed è su queste premesse che nasce l’evento che si terrà giovedì prossimo, 27 febbraio alle 15, nell’aula magna della Scuola Superiore di Catania, a Villa San Saverio (via Valdisavoia 9), che ha come titolo “One-Health: uno stile di vita sostenibile per la salute dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi”.

L’incontro, con intento soprattutto divulgativo, si aprirà con l’introduzione del direttore del dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute, Rosario Pignatello, e del professore Salvatore Petralia, docente Dsfs di Chimica generale e inorganica, promotore dell’incontro.

Approfondiranno tutte le tematiche legate all’approccio One Health alcune personalità che, in diversi ambiti, hanno tradotto nella pratica ordinaria tale cambio di archetipo ideologico, mostrando come un nuovo modello sia assolutamente possibile. Tra queste, Marianna Messina (A.O.U. Policlinico Unict), Gianluca Felicetti (presidente LAV), José De Giorgio (Schoorl – Associazione Sparta), Sara D’Angelo e Silvia Clementi (Rete dei Santuari per Animali Liberi).