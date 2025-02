A partire dall’anno scolastico 2024-2025, in alcune regioni italiane è stato introdotto il Liceo del Made in Italy, un nuovo indirizzo scolastico pensato per promuovere le eccellenze italiane. Il liceo nasce con l’obiettivo di formare giovani con competenze avanzate nei settori d’eccellenza del Paese, come la moda, il design, l’agroalimentare e l’artigianato. La sua istituzione è stata sancita dalla Legge 27 dicembre 2023 (DDL Made in Italy), e dopo alcune difficoltà iniziali, il regolamento definitivo è stato approvato dal Governo nel novembre 2024.

Liceo del Made in Italy: un percorso innovativo

Il Liceo del Made in Italy si sviluppa all’interno dell’opzione economico-sociale del Liceo delle scienze umane. Questo percorso quinquennale prevede una preparazione teorica e pratica, integrando le materie tradizionali con studi economici e giuridici legati al Made in Italy. Il primo biennio prevede circa 27 ore settimanali, mentre il secondo biennio e l’ultimo anno arrivano a 30 ore settimanali. La novità principale del programma è l’introduzione di laboratori interdisciplinari, che, a partire dal secondo anno, offriranno agli studenti l’opportunità di sviluppare competenze imprenditoriali e trasversali, fondamentali per lavorare nei settori chiave del Paese.

Liceo del Made in Italy: le materie e il metodo CLIL

Un’altra caratteristica distintiva di questo liceo è l’introduzione del metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning). A partire dal terzo anno, infatti, gli studenti seguiranno una disciplina in lingua straniera, per prepararli a operare in un contesto globale e internazionale. Inoltre, il programma comprende insegnamenti specifici legati all’economia, al diritto e alle scienze sociali, che forniranno agli studenti una preparazione pratica per il mondo del lavoro.

L’obiettivo del Liceo del Made in Italy

L’obiettivo del Liceo del Made in Italy è formare giovani capaci di comprendere e valorizzare i settori d’eccellenza del Paese, come la moda e l’agroalimentare, affrontando le sfide dell’innovazione e dell’internazionalizzazione. Attraverso un piano di studi che coniuga teoria e pratica, il liceo mira a preparare i ragazzi a entrare nel mondo del lavoro o a proseguire gli studi universitari, con un focus particolare sulle competenze trasversali e l’imprenditorialità.

Il Liceo del Made in Italy rappresenta una sfida per il sistema educativo Italiano, ma anche un’opportunità per i giovani di acquisire competenze specifiche in settori vitali per l’economia nazionale. Con l’approvazione del regolamento, questo nuovo indirizzo liceale si prospetta come una risorsa importante per la formazione di professionisti pronti a valorizzare il Made in Italy nel mondo.

