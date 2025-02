Il Carnevale 2025 è, ormai, imminente e in Sicilia, come sempre, le sfilate sono assolute protagoniste nelle località dove vengono organizzati gli eventi, tra i più famosi dell’Isola e anche in Italia. Ecco cosa fare in Sicilia nella giornata di domani, 27 febbraio 2025, giorno del Giovedì Grasso, in cui si entra nel clou del Carnevale.

Cosa fare in Sicilia il Giovedì Grasso: Misterbianco

Il comune di Misterbianco è tra i protagonisti assoluti del Carnevale in Sicilia. Il programma del Giovedì Grasso interesserà le scuole del territorio, con la tradizionale sfilata “A spasso con il Re Burlone“, con tutti gli alunni degli istituti locali. La giornata continuerà con lo spettacolo di artisti di strada e circensi siciliani dalle ore 16 alle ore 22. In piazza Dante, in serata, come ogni Giovedì Grasso che si rispetti, ci sarà la gran maccheronata in piazza Danta, a cura dell’associazione “Esco pazzo”.

Cosa fare in Sicilia il Giovedì Grasso: Acireale

Altra location degna di nota, tra le più importanti nell’ambito del Carnevale a livello nazionale, è Acireale. Per il Giovedì Grasso, l’appuntamento è al Teatro Maugeri con la mostra dei carri in miniatura.

Ad arricchire la giornata anche l’evento Aci Comics, con Cosplay, Fumetti e Pop Culture in piazza Duomo, dalle ore 15, mentre alle 15:30 si proseguirà con i giochi popolari in piazza Garibaldi.

Aci Comics sarà l’evento più clou della giornata, con la chiusura alle 21:00, con le premiazioni e lo spettacolo musicale in piazza Duomo.

Cosa fare in Sicilia il Giovedì Grasso: Taormina

Nella lista degli eventi per Carnevale, in particolare per il Giovedì Grasso, rientra anche il comune di Taormina. Dalle ore 15 alle ore 18, ci saranno attività di animazione in piazza Falcone e Borsellino Trappitello. Saranno previsti giochi, balli, gonfiabili luna park e scivoli.

Nel corso del pomeriggio, si proseguirà con una sfilata in maschera.

Giovedì Grasso a Giarre

Sarà una giornata ricca di appuntamenti quella di Giarre, in occasione del Giovedì Grasso. Tutto è pronto per dare il via al “Chocolate Carnival“, con apertura dell’area e del Luna Park alle ore 9, mentre alle 9:30 si andrà avanti con la presentazione dei gruppi in maschera delle scuole.

Tra gli eventi più clou, alle 16:30 la sfilata “Maschere in Passerella”, mentre alle 20:00 si darà il via al dj set.