Il Bonus Nascite 2025, noto in passato come bonus bebè, è un sostegno economico pensato per aiutare le famiglie nelle spese relative alla nascita o all’adozione di un bambino. Questa iniziativa mira a favorire la natalità e ad alleggerire i costi dei primi mesi di vita del neonato.

Importi del Bonus Nascite 2025

L’ammontare del contributo varia in base al reddito familiare misurato tramite l’ISEE e viene erogato ogni mese per un anno:

ISEE fino a 7.000 euro : 160 euro mensili (totale 1.920 euro annui).

: 160 euro mensili (totale 1.920 euro annui). ISEE tra 7.001 e 40.000 euro : 120 euro mensili (totale 1.440 euro annui).

: 120 euro mensili (totale 1.440 euro annui). ISEE superiore a 40.000 euro: 80 euro mensili (totale 960 euro annui).

L’importo viene accreditato direttamente sul conto corrente del richiedente e ha una durata di 12 mesi a partire dalla nascita o dall’adozione del bambino.

Bonus Nascite 2025: chi può fare domanda?

Per poter accedere al Bonus Nascite 2025, occorre rispettare alcuni requisiti fondamentali:

Residenza in Italia : il richiedente deve risiedere nel territorio italiano.

: il richiedente deve risiedere nel territorio italiano. Cittadinanza : possono presentare domanda cittadini italiani, comunitari o extra-UE con permesso di soggiorno di lungo periodo.

: possono presentare domanda cittadini italiani, comunitari o extra-UE con permesso di soggiorno di lungo periodo. Convivenza con il bambino : il genitore che richiede il bonus deve convivere con il minore beneficiario.

: il genitore che richiede il bonus deve convivere con il minore beneficiario. ISEE in corso di validità: il reddito familiare deve essere certificato da un ISEE aggiornato.

Bonus Nascite 2025: come presentare la domanda

La richiesta del Bonus Nascite 2025 deve essere inviata all’INPS entro 90 giorni dalla nascita o dall’adozione. Le modalità disponibili per inoltrare la domanda sono:

Online , accedendo al sito INPS con SPID, CIE o CNS .

, accedendo al sito INPS con . Tramite Contact Center , contattando il numero verde INPS.

, contattando il numero verde INPS. Presso un patronato, per ricevere assistenza gratuita nella compilazione della richiesta.

Per ottenere l’importo totale spettante, è importante presentare la domanda entro i termini previsti. Le richieste inoltrate oltre i 90 giorni comportano la riduzione della durata del beneficio.

Modalità di pagamento

L’INPS effettua il pagamento del Bonus Nascite 2025 con accredito mensile attraverso:

Bonifico su conto corrente bancario o postale .

. Libretto postale .

. Carta prepagata con IBAN intestata al richiedente.

Per evitare ritardi nell’erogazione, è necessario fornire un codice IBAN corretto e attivo.