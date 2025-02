Premi laurea: Attualmente numerose università italiane stanno offrendo diversi premi di laurea volti a riconoscere i meriti degli studenti e favorire la loro carriera professionale. I bandi attivi variano da università ad università e coprono diverse aree disciplinari, dall’ingegneria alla medicina, dalle scienze umane all’economia. Partecipare sarà molto semplice, occorrerà consultare i bandi pubblicati sui siti ufficiali delle università, verificare i requisiti e inviare la documentazione richiesta entro il limite massimo fissato. Di seguito i più interessanti bandi attivi in Italia.

Premi laurea, Università di Catania

Attualmente presso l’Università di Catania è attivo solo un premio laurea relativo a tesi su questioni di genere (LGBT+). A pubblicare il bando il Dipartimento di Giurisprundenza. Il premio ammonterà a 1.000 euro. Si ricorda che potranno partecipare tutti i laureati triennali, magistrali o a ciclo unico dell’Università di Catania, che abbiano conseguito il titolo tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024. La tesi deve trattare tematiche riguardanti le identità sessuali e la varianza di genere in ambiti come diritto, storia, letteratura, comunicazione, psicologia e medicina. La valutazione della tesi avverrà in base al voto di laurea (non inferiore a 105/110) e al possesso della lode. Le domande devono essere inviate esclusivamente online entro il 12 marzo 2025. Il premio sarà assegnato da una Commissione nominata dal Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza.

Premi laurea, facoltà economia

L’università di Macerata, grazie all’ente bilaterale artigianato Marche, finanzierà due premi di 1.250 euro ciascuno per le migliori tesi di laurea triennale in Economia e Diritto. Possono partecipare laureati dell’anno accademico 2023-2024 dei corsi in “Economia, territorio e ambiente”, “Economia: Banche, Aziende e Mercati” e “Data Analysis per le Scienze Sociali”, con tesi su welfare state, aziendale e contrattuale. La candidatura va presentata entro il 30 aprile 2025. La selezione sarà affidata a una commissione guidata dalla direttrice del dipartimento di economia e diritto.

Premi laurea, cambiamenti climatici e per tesi su cortometraggi

Presso l’Università di Torino, durante la giornata di ieri, è stato istituito il Premio di Laurea “Marco Bagliani”, destinato a un laureato magistrale con tesi sui cambiamenti climatici e contabilità ambientale. Per finanziarlo, la famiglia, gli amici, i colleghi e le colleghe della comunità universitaria e della geografia torinese hanno deciso di lanciare una campagna di crowdfunding su Rete del Dono.

Altro bando attivo quello della Sapienza di Roma per il 2025 promuove due premi in memoria di Francesco Valdiserri, giovane studente vittima di omicidio stradale:

premio per Tesi di Laurea Valdiserri

Rivolto a laureati triennali e magistrali delle università di Roma e del Lazio, che abbiano discusso una tesi su temi musicali o cinematografici tra il 1° ottobre 2023 e il 31 ottobre 2024. Il vincitore riceverà un premio di 2.500 euro. Scadenza: 8 marzo 2025, premio 24 Frame al Secondo

Per registi della GenZ (nati dopo il 1° gennaio 2000) che presentano cortometraggi sul tema “Destinazione amore – Il sentimento nella generazione Z”. La durata massima è di 10 minuti. Il miglior cortometraggio vincerà 1.500 euro. Scadenza: 28 febbraio 2025.

Premi laurea, contrasto della violenza di genere

L’Università di Firenze ha creato il premio di laurea “Eleonora Guidi” in memoria della giovane donna vittima di femminicidio a Rufina lo scorso 8 febbraio, come parte del suo impegno nella lotta contro la violenza di genere. Con questo premio, si vuole non solo ricordare Eleonora, ma anche dare un segnale concreto agli studenti e alle studentesse affinché la ricerca diventi un motore di cambiamento sociale.

Il premio verrà assegnato a laureati e laureate che abbiano scritto una tesi magistrale sulla prevenzione e il contrasto della violenza di genere, con focus sui principi e gli interventi definiti dalla Convenzione di Istanbul. Possono partecipare coloro che hanno conseguito il titolo presso l’Università di Firenze tra gennaio 2021 e luglio 2025. Le candidature devono essere inviate entro il 10 settembre. La cerimonia di premiazione avrà luogo il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Premi laurea, contrasto delle discriminazioni e politi di inclusione

Il Gruppo Regionale Veneto – Friuli Venezia Giulia dell’Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP), con il supporto della Consigliera di Parità della Regione Veneto, bandisce un concorso per tesi di laurea sul tema della parità di genere, inclusione e contrasto alle discriminazioni in azienda. Il concorso è aperto a studenti che abbiano discusso una tesi nelle università del Veneto negli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024. Premi:

600€ per la migliore tesi di laurea magistrale

400€ per la migliore tesi di laurea triennale

2 premi da 200€ per la seconda migliore tesi magistrale e triennale

Premi laurea, Università di Ferrara

L’università degli studi di Ferrara ha emano diversi bandi per premi di laurea. Di seguito alcuni ancora attivi:

premio Most Promising Researcher in Robotics and Artificial Intelligence: destinato a studentesse e studenti di dottorato, dottori di ricerca e ricercatori fino ai 34 anni, che lavorano in Italia su progetti di ricerca in robotica o intelligenza artificiale, presso enti, università, o altre strutture. Scadenza: 28 febbraio 2025

premi ISI per la ricerca: per dottori di ricerca che hanno discusso la propria tesi nel 2022, 2023 o 2024, in qualsiasi settore scientifico, in Italia o all'estero.

Importo: 3 premi, per un totale di 7.500 euro

Scadenza: 28 febbraio 2025

premio di Laurea Massimo Vischi – II Edizione 2025: d estinato a chi ha conseguito o conseguirà una laurea magistrale nel periodo 2022/2023 e 2023/2024, con una tesi sulla "Genetica e biodiversità vegetale", presso gli atenei dell'Italia nord-orientale.

Scadenza: 17 marzo 2025

premi Archivio Disarmo-Tullio Vinay: premi per laureati di università italiane o straniere che abbiano conseguito la laurea magistrale o triennale dal 31 marzo 2024 al 30 marzo 2025, o per chi discuterà la tesi entro la sessione estiva 2024/25, con tesi su "crisi ed emergenze della società contemporanea: conflitti, migrazioni e cambiamenti climatici".

Importo: 1.000 euro per la laurea magistrale e 500 euro per la laurea triennale

Scadenza: 31 marzo 2025.

Premi laurea, psicologia e legalità

L’università di Cagliari propone due imperdibili premi di laurea: