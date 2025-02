Meteo Sicilia: Giovedì Grasso, che quest’anno cade il 27 febbraio 2025, è un giorno atteso con entusiasmo da molti siciliani, in quanto segna l’inizio dei festeggiamenti per il Carnevale. Non mancheranno eventi, balli e sfilate in maschera a cui poter partecipare! Fortunatamente per la giornata di giovedì grasso il clima sarà mite su tutta l’isola, con temperature massime che oscilleranno tra 12 e 16 gradi. Il cielo su gran parte del territorio sarà sereno o coperto da qualche nuvola, non sono previste piogge. Si potrà quindi partecipare alle sfilate e ai festeggiamenti di Carnevale! Di seguite le previsioni meteo.

Meteo Sicilia, previsioni meteo giovedì grasso

Per il giovedì grasso in Sicilia il cielo si presenterà sereno o leggermente coperto da qualche nuvola. Clima ideale per poter partecipare ai festeggiamenti nei diversi Comuni siciliani. Le temperature miti invoglieranno a stare all’aperto, a meno che non si trovi nelle zone di Trapani e Palermo, dove qualche pioggia potrebbe fare capolino. La temperatura massima più alta si registrerà a Siracusa con ben 17 gradi. A seguire con 16 gradi le città di Catania e Messina. Per quanto concerne la città più fredda sarà invece Enna con una massima di 7 gradi e una minima di 1 gradi. Quindi giubbotti pesanti, sciarpa e cappello durante le ore serali!

Come annunciato in precedenza solo nelle città di Palermo e Trapani, vi sarà qualche precipitazione. A Palermo le poche piogge modeste interesseranno sono le ore mattutine, dalle 17 in poi il cielo si presenterà sereno e privo di nuvole. Quanto concerne Trapani sono previsti forti temporali nelle prime ore della mattinata, ma dalle 13 in poi, anche in questo caso, il cielo sarà sereno per tutto il pomeriggio e per tutta la serata.

Meteo Sicilia, giovedì grasso a Catania

I festeggiamenti a Catania per il giovedì grasso procederanno senza alcun intoppo. Infatti il cielo sarà prevalentemente sereno per quasi tutta la giornata. Il cielo, infatti, sarà per lo più sereno, con qualche nuvola che potrebbe fare la sua comparsa tra le 10:00 e le 16:00, ma senza compromettere le celebrazioni. Le temperature saranno miti, con un picco di 16 gradi intorno all’ora di pranzo, mentre in serata, verso le 22:00 si scenderà a 10 gradi. Il tempo perfetto renderà ancora più magiche le parate, la musica, i balli e i festeggiamenti per il Carnevale 2025!

Meteo Sicilia, giovedì grasso ad Acireale

Per il carnevale di Acireale, il più bello della Sicilia, si entra finalmente nel clou dei festeggiamenti! Già dalle prime ore della mattina inizieranno le prime sfilate di maschere e carri allegorici. I festeggiamenti del giovedì grasso potranno essere condotti senza alcun tipo di preoccupazione per quanto concerne le condizioni meteo. Il cielo non sarà del tutto sereno ma coperto da qualche nuvola per tutta la giornata e per tutta la serata. Il clima sarà mite con temperature massime di 13 gradi e minime di 10 gradi.