Corsi singoli Unict: anche per l’anno accademico 2025 e fino al 3 marzo sarà possibile iscriversi ai corsi singoli per gli insegnamenti relativo al secondo semestre 2025/26. Gli studenti interessati avranno tempo fino al 18 marzo 2025 per completare il pagamento del contributo richiesto.

Corsi singoli Unict, di cosa si tratta

Iscrivendosi ai corsi singoli, gli studenti avranno l’opportunità di scegliere insegnamenti specifici tra quelli offerti dall’Ateneo, in base ai propri interessi o necessità professionali. Potranno frequentare le lezioni, partecipare attivamente alle attività didattiche, sostenere gli esami o le valutazioni finali e, al termine del percorso, ricevere un certificato che attesti sia la partecipazione che il superamento delle prove previste. Inoltre, i crediti formativi ottenuti durante questo periodo potranno essere riconosciuti in caso di immatricolazione a un corso di laurea dell’Università di Catania.

Corsi singoli Unict, quali insegnamenti scegliere

Gli studenti che si iscriveranno ai corsi singoli avranno la possibilità di scegliere tra una vasta gamma di insegnamenti offerti dall’Ateneo, fatta eccezione per quelli che appartengono ai corsi di studio a numero programmato nazionale. Questi ultimi comprendono, ad esempio, i corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Architettura, Ingegneria Edile e Architettura, e Professioni Sanitarie, i quali sono esclusi dalla possibilità di iscrizione ai corsi singoli. Inoltre, si ricorda che sarà possibile ottenere un massimo di 40 crediti, con una limitazione di 5 insegnamenti all’anno.

Nel caso dei corsi appartenenti a programmi a numero programmato locale potrebbero essere previsti limiti sul numero di studenti ammessi. Allo stesso modo, per i corsi di studio che non sono soggetti a numeri programmati, potrebbe esserci l’applicazione di particolari modalità di accesso, stabilite in base a specifiche esigenze didattiche o strutturali.

Corsi singoli Unict, iscrizione e costi

Per iscriversi ai corsi singoli, è necessario compilare una domanda online attraverso il Portale Studenti Smart_Edu. Una volta effettuato l’accesso, bisogna selezionare la voce di menu “Immatricolazioni e test d’ingresso > Corsi singoli”, dove si potrà scegliere l’insegnamento o gli insegnamenti desiderati. Dopo aver ricevuto l’approvazione dal referente di dipartimento, sarà possibile procedere al pagamento del contributo, che verrà calcolato in base al numero di corsi scelti e ai crediti relativi. Il pagamento potrà essere effettuato nella sezione “Tasse e contributi > Pagamenti” del portale.

Il costo per i corsi singoli viene stabilito in base ai crediti, con una tariffa che va da un minimo di 5 euro fino a un massimo di 30 euro per credito. Gli studenti che intendono usufruire di una riduzione del contributo in base all’ISEE, dovranno indicare il valore dell’ISEE relativo alle prestazioni per il diritto universitario durante la registrazione online. Gli studenti con una disabilità pari o superiore al 66% sono esentati dal pagamento. Per i cittadini comunitari ed extracomunitari non residenti in Italia, il costo per credito è fissato a 10 euro.