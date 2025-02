Prosegue senza sosta, da ormai nove giorni, una serie di attacchi hacker orchestrati dal gruppo filorusso NoName057(16), che ha preso di mira vari siti web italiani, in particolare quelli appartenenti alla pubblica amministrazione locale. La campagna, che è stata rivendicata attraverso un post su X (ex Twitter) dal gruppo hacker, ha avuto un impatto significativo su diversi enti istituzionali siciliani e altre amministrazioni locali in tutta Italia. I bersagli principali sono i Comuni di Catania e Bologna, la Regione Puglia e numerose province tra cui quelle di Trapani, Siracusa, Ragusa, Enna e Caltanissetta.

Sovraccaricati i server comunali

Gli attacchi di tipo DDoS (Distributed Denial of Service) hanno reso inaccessibili numerosi portali, bloccando completamente il funzionamento dei siti web pubblici. Questo tipo di attacco, che prevede l’invio di un elevato numero di richieste simultanee da una rete di dispositivi infetti, ha l’effetto di sovraccaricare i server e danneggiare l’infrastruttura informatica di enti e amministrazioni pubbliche. Gli attacchi sono progettati per rendere i portali inutilizzabili, interrompendo i servizi essenziali offerti ai cittadini, come la consultazione di informazioni e l’accesso a servizi online.

L‘Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), consapevole della gravità della situazione, ha immediatamente allertato i responsabili delle istituzioni coinvolte. Gli esperti dell’ACN stanno collaborando attivamente con le autorità locali e i tecnici informatici per mitigare l’impatto degli attacchi e ripristinare la piena funzionalità dei portali compromessi.

Bloccato il sito del Comune di Catania

Diversi enti istituzionali siciliani sono finiti nel mirino degli hacker filorussi NoName057(16). Al momento, risultano irraggiungibili i portali del Comune di Catania e delle province di Caltanissetta, Enna, Ragusa e Trapani. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha prontamente avvisato le autorità competenti e fornito linee guida per limitare i danni derivanti dall’attacco.