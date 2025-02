A Misterbianco è ufficialmente iniziato il tanto atteso Carnevale 2025! “La nostra città – afferma il sindaco Marco Corsaro – per dieci giorni sarà il cuore pulsante della tradizione e della fantasia, diventando il palcoscenico internazionale di un evento che sta crescendo sempre di più e che rappresenta un vanto per l’isola”.

Le prossime sfilate in programma

Le sfilate proseguiranno il 2 e 4 marzo, mentre il sabato 1 marzo l’attenzione si concentrerà sul magnifico Défilé dei Costumi più belli della Sicilia, uno spettacolo che renderà omaggio alla maestria dei sarti misterbianchesi. La serata sarà animata dalla conduzione di Salvo La Rosa e dalla partecipazione di due volti amati dal pubblico, Carmelo Caccamo e Carlo Kaneba.

Il Carnevale di Misterbianco quest’anno avrà anche un tocco musicale speciale: venerdì 28 febbraio, i Gemelli Diversi e l’inconfondibile Orietta Berti si esibiranno gratis per il pubblico, portando sul palco energia e spettacolo. A condurre queste serate sarà la vivace Paola Parisi.

E non mancheranno eventi per i più piccoli, come il tradizionale “A spasso con Re Burlone”, che coinvolgerà le scuole locali, portando musica, divertimento e magia in ogni angolo della città. Il Carnevale di Misterbianco è pronto a incantare e a regalare un’esperienza unica a residenti e visitatori.