È in scadenza il bando 2025/26 per l’attribuzione di borse di mobilità per studio verso Programme e Partner Countries agli studenti e alle studentesse di tutti i corsi di laurea, dottorato o specializzazione regolarmente iscritti/e all’Università di Catania.

Il bando prevede l’effettuazione di periodi di mobilità della durata minima di 2 mesi (60 giorni), svolti in modo continuativo, da concludere entro il 30 settembre 2026.

Bando Erasmus+: macro-aree tematiche

Le mobilità Erasmus+ devono essere realizzate presso un Ateneo estero con cui l’Università di Catania ha siglato un accordo inter-istituzionale, e saranno distribuite sulla base di 4 graduatorie che terranno conto delle seguenti macro-aree tematiche:

biomedica;

economica-giuridica-sociale;

umanistica;

scientifica.

Le persone assegnatarie di mobilità possono frequentare corsi di studio, di dottorato o di specializzazione e sostenere esami, effettuare attività finalizzate alla preparazione della tesi o effettuare una mobilità combinata (studio + tirocinio).

Modalità e come fare domanda

La mobilità potrà essere svolta in presenza presso l’Istituzione estera, o in modalità mista, combinando un periodo di attività in presenza all’estero (di durata non inferiore a 60 gg) e un periodo di apprendimento virtuale in distance learning.

La domanda deve essere inviata esclusivamente online, tramite il Portale Studenti “Smart_Edu”.

Candidature entro il 24 febbraio 2025.