Per rispondere alle esigenze ripetutamente espresse dagli operatori commerciali di piazza Federico di Svevia, l’amministrazione comunale ha deciso di adottare, a titolo sperimentale, una rimodulazione parziale degli orari di accesso veicolare nell’area pedonale, valido per un anno. La decisione è stata presa al termine di un incontro con una rappresentanza di ristoratori che si è svolto presso il Palazzo degli Elefanti, alla presenza del vicesindaco e assessore alla mobilità, Paolo La Greca, dell’assessore alle attività produttive, Giuseppe Musumeci, nonché del presidente del Consiglio Comunale, Sebastiano Anastasi, e degli altri membri del consesso civico.

I nuovi orari per i veicoli

Nel dettaglio, è stato stabilito che nella corsia ovest di piazza Federico di Svevia, che va da via Castello Ursino a via dell’Angelo Custode, l’area pedonale rimarrà invariata durante l’intero periodo estivo, dal 20 maggio al 15 ottobre, garantendo l’accesso solo a piedi per l’intera giornata. Tuttavia, per il periodo compreso tra il 16 ottobre e il 19 maggio, dal lunedì al venerdì, è stato deciso che, dalle ore 19:00 alle 01:00, sarà consentito il transito esclusivo dei veicoli lungo questo tratto, pur mantenendo il divieto assoluto di sosta e introducendo misure di rimozione, come le ganasce blocca-ruota. Questo servizio di rimozione verrà presto attivato anche in altre zone della città.

Inoltre, è stata prevista una revisione degli orari per il carico e scarico delle merci. Questa attività sarà consentita solo in finestre temporali specifiche, ovvero dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 14:30 alle 16:30, per evitare ingorghi e garantire il corretto flusso del traffico.

I nuovi progetti di riqualificazione

Durante l’incontro con i commercianti, il sindaco Trantino ha anche anticipato un entusiasmante progetto di riqualificazione: nei prossimi giorni, verrà attivata la nuova illuminazione artistica per il Castello Ursino, recentemente danneggiata da atti di vandalismo. Questo intervento restituirà alla città uno dei suoi simboli più importanti, rendendolo ancor più affascinante di notte.

Infine, il sindaco ha annunciato con entusiasmo che, nei mesi a venire, verranno organizzate numerose iniziative musicali, artistiche e culturali in piazza Federico di Svevia, con l’obiettivo di trasformare questa storica piazza in un punto di riferimento per residenti e turisti. L’amministrazione si impegnerà a informare tempestivamente gli operatori commerciali riguardo a tutte le attività in programma, che attireranno numerosi visitatori e contribuiranno a vivacizzare ulteriormente il centro storico durante la prossima stagione primaverile ed estiva.