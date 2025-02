È stato pubblicato il bando relativo alla sottomisura 3.2 del PSR Sicilia 2014/2022, destinato ad associazioni di consumatori e consorzi. Con un finanziamento complessivo di 2 milioni di euro, l’iniziativa mira a rafforzare la competitività del settore agricolo siciliano attraverso attività di informazione e promozione. L’obiettivo è valorizzare le produzioni regionali di qualità e migliorare le performance economiche delle aziende del territorio

L’assessore Barbagallo: “Spinta alla qualità e alla crescita delle imprese”

“Questa misura rappresenta un’opportunità concreta per promuovere le nostre aziende sia sul mercato interno che a livello europeo – ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura, Salvatore Barbagallo –. Investire nella qualità significa offrire nuove prospettive di crescita alle imprese siciliane.”

I progetti finanziabili includono la partecipazione a fiere in Paesi dell’Unione Europea e in altre regioni italiane, iniziative di informazione e promozione rivolte ai consumatori sui mercati nazionale, regionale ed europeo. Le attività potranno svolgersi in punti vendita, workshop, incontri B2B, seminari ed eventi promozionali.

Il contributo massimo ammissibile per ciascun progetto è di 750mila euro. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 10 marzo.