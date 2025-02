È uscito il TomTom Traffic Index di quest’anno, che classifica le città italiane in base a quanto si perde più tempo imbottigliati nel traffico. Non arrivano buone notizie per la città di Catania che si trova nella top 5 di questa graduatoria.

Ecco quali criteri sono stati utilizzati per stilare questa classifica.

Città dove si perdono più ore nel traffico: i dati analizzati

Il report analizza il traffico globale prendendo in considerazione il tempo medio di viaggi e i livelli di congestione. La classifica indica il numero medio di ore che si perde nel traffico. Si tratta di numeri allarmanti che, nei casi più gravi, superano le 100 ore, soprattutto durante le ore di punta. I dati vanno ad abbracciare anche un tema più ampio che comprende non solo una questione meramente tempistica ma anche di qualità della vita, salute e sostenibilità.

Le città analizzate sono state 500, in 62 paesi. Secondo il report, il traffico è peggiorato nella maggior parte delle città monitorate, evidenziando, ancora una volta, la necessità di incentivare i trasporti pubblici e la mobilità sostenibile in maniera più efficace.

Il podio delle città italiane

La città italiana dove si perdono più ore in mezzo al traffico è la capitale Roma, che nella classifica globale occupa la 35esima posizione. Nella Capitale italiana si perdono in media 103 ore in un anno in mezzo al traffico se, nell’ora di punta, si percorrono le strade più trafficate. Per coprire 10 km, il tempo medio è di 29 minuti e 59 secondi.

Il secondo posto è occupato da Firenze. In un anno, in mezzo al traffico si perdono circa 101 ore e per coprire 10 km si impiegano più di 27 minuti.

Non cambia di molto la situazione a Milano, con 100 ore perse nel traffico in un anno e la percorrenza media di 10 km che si mantiene sempre sugli oltre 27 minuti.

Catania al quinto posto

Anche i catanesi combattono ogni giorno una lotta tosta contro il traffico. Con la grande quantità di automobili, il cui flusso parte dai paesi etnei, il problema risulta essere abbastanza serio. Non è un caso che il capoluogo etneo occupa il quinto posto di questa classifica. A Catania, al quinto posto nella classifica italiana, in un anno, si perdono circa 94 ore in mezzo al traffico e per percorrere 10 km si impiegano circa 24 minuti in media, nelle ore di punta e nelle strade più trafficate. È un evidente segnale di allarma, a dimostrazione del fatto che si necessita di un sistema di trasporto pubblico all’altezza, e che copra i paesi etnei.

Sicilia ancora protagonista al sesto posto, con Palermo. Nel capoluogo siciliano le ore perse in un anno a causa del traffico sono 85 e per percorrere 10 km ci vogliono, in media, poco meno di 24 minuti.

Anche Messina rientra in questa classifica, andando fuori dalla top 10 per appena una posizione. Le ore che in un anno si perdono in mezzo al traffico sono 63.