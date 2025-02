Il Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, torna sul Ponte sullo Stretto, aggiornando il cronoprogramma previsto per la realizzazione dell’opera.

L’apertura dei cantieri, prevista per la prossima primavera, tiene conto degli ultimi intoppi che hanno posticipato la pronuncia del Cipess, il Comitato chiamato a dare il via al progetto esecutivo.

Occorre nuova documentazione per ottenere il via libera da parte dell’Unione Europea (che finanzierà l’opera in parte). A Bruxelles, infatti, si deciderà sulla Valutazione d’Impatto Ambientale che, sebbene sia stata approvata alla fine del 2024, non è stata ancora firmata dal Ministro Fratin.

Il ministero si è così espresso sul punto: “È stata redatta una Valutazione di Incidenza di Livello III, al fine di attuare ogni necessaria misura di compensazione atta a garantire comunque gli obiettivi di conservazione dei Siti e la coerenza della rete Natura 2000, e volte ad annullare le incidenze residue che permangono in seguito all’attuazione delle misure di mitigazione definite“.

Il Ministro Salvini ha manifestato la volontà di mandare avanti il progetto, nonostante i numerosi ostacoli alla suddetta realizzazione. In occasione di una visita ai cantieri del progetto unico Terzo Valico-nodo ferroviario, a Genova, Salvini ha detto: “Siccome il mandato lo vogliamo finire nel 2027, nel 2027 saremo già in fase di lavori avanzata se tutto va come mi auguro che vada, fra mille ricorsi, esposti in Procura, fake news e sciocchezze“.

Il Ministro ha poi rivelato: “A Genova nei cantieri del progetto unico Terzo Valico-nodo ferroviario ho beccato parecchi operai che mi hanno detto ‘finiamo qui e poi veniamo in Sicilia a fare il ponte‘, un gemellaggio Liguria-Sicilia sia come imprese sia come operai, tecnici e ingegneri unirebbe l’Italia nel nome dello sviluppo“.