Sanremo è ormai alle spalle, ma per gli amanti della musica l’avventura continua! Dopo le emozioni che ci hanno regalato i protagonisti del Festival, ora è il momento di prepararsi per vivere dal vivo le loro canzoni in alcuni dei concerti più attesi dell’anno. È tempo di fare la “caccia” ai biglietti. Un’occasione unica per riprovare le emozioni di Sanremo e viverle in un’esperienza ancora più intensa e diretta. Di seguito tutti i concerti a Catania e in Sicilia dei big di Sanremo!

I concerti in Sicilia

I vincitori di Sanremo 2025 non solo ci hanno emozionato sul palco del Festival, ma stanno per portare la loro musica in tutta Italia, con tappe anche in Sicilia:

Giorgia , una delle voci più potenti e amate della musica italiana, ha in programma il suo “Come Saprei Live 2025” il 26 luglio 2025 al suggestivo Teatro Greco di Siracusa . Un’occasione unica per ascoltare dal vivo la sua straordinaria carriera, che include brani indimenticabili.

, vincitore con il suo inconfondibile stile pop, sarà invece il protagonista del “Dalla Tua Parte Summer Tour” il Anche Noemi, che ha partecipato al Festival con una performance straordinaria, non mancherà di portare la sua potente voce nei teatri italiani. Il 4 dicembre 2025 sarà la volta di Palermo, dove Noemi si esibirà al Teatro Golden, in un evento intimo e speciale per tutti i suoi fan. In seguito, è prevista una serie di concerti nei teatri di tutta Italia, che offriranno l’opportunità di ascoltare dal vivo i brani più recenti e quelli che l’hanno resa celebre.

I concerti a Catania

A Catania, sono in programma alcuni eventi imperdibili, che faranno battere il cuore di tutti gli amanti della musica: