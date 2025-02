Gli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori si preparano ad affrontare le prove Invalsi. Questi test sono obbligatori per l’ammissione all’esame di maturità 2025 e comprendono tre prove distinte: una di italiano, una di matematica e una di inglese. Le prove si svolgeranno al computer e hanno lo scopo di fornire una panoramica sul livello dell’istruzione in Italia, monitorando le competenze degli studenti in queste materie fondamentali. Sebbene i risultati delle prove vengano comunicati successivamente all’esame di maturità, è importante sottolineare che l’esito non influisce né sull’ammissione all’esame di maturità, né sul voto finale che lo studente otterrà. L’obiettivo delle prove è più che altro quello di raccogliere dati per analizzare la qualità dell’istruzione, senza che il punteggio incida sul percorso scolastico o sulla valutazione finale dell’esame.

Quali sono le prove Invalsi per la maturità 2025?

Gli studenti del quinto anno sono chiamati a completare tre differenti test:

Italiano , per verificare la padronanza della lingua e la comprensione del testo.

, per verificare la padronanza della lingua e la comprensione del testo. Matematica , per valutare le competenze logico-matematiche e di problem solving.

, per valutare le competenze logico-matematiche e di problem solving. Inglese, che comprende prove di reading (lettura) e listening (ascolto) per misurare il livello di comprensione della lingua straniera.

Le prove si svolgeranno in modalità computer-based, quindi direttamente al PC, come già accade per gli studenti di terza media. L’obiettivo principale dei test è quello di fornire un quadro generale sulle conoscenze e sulle capacità acquisite dagli studenti negli anni di istruzione, nonché di monitorare la qualità del sistema scolastico italiano.

Calendario delle prove Invalsi 2025 per le classi quinte

Le prove verranno somministrate tra marzo e giugno 2025, secondo il seguente programma:

Sessione ordinaria per le Classi Campione : lunedì 10 , martedì 11 , mercoledì 12 e giovedì 13 marzo 2025 .

: lunedì , martedì , mercoledì e giovedì . Sessione ordinaria per le Classi NON Campione (prove di Italiano, Matematica e Inglese, comprensione scritta e orale): da lunedì 3 marzo 2025 a lunedì 31 marzo 2025 .

(prove di Italiano, Matematica e Inglese, comprensione scritta e orale): da . Sessione suppletiva per chi non ha potuto partecipare alla sessione ordinaria: dal 26 maggio 2025 al 6 giugno 2025.

Le prove Invalsi 2025 rappresentano uno strumento di misurazione dell’efficacia del sistema educativo e consentono di valutare la preparazione degli studenti su argomenti fondamentali per il loro percorso di studi e il futuro professionale. Sebbene il risultato non abbia un impatto diretto sull’esame di Stato, è comunque importante affrontarle con impegno e serietà, considerando che sono un requisito indispensabile per accedere alla maturità.