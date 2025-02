Lavoro Catania: A Catania sono disponibili nuove opportunità lavorative in diversi settori. Tra le posizioni aperte, troviamo offerte per la vendita in importanti brand come Poltrone e Sofà, Alcott e Despar. Queste aziende sono alla ricerca di personale per potenziare le loro squadre nei punti vendita locali, offrendo contratti a tempo determinato o indeterminato, con possibilità di crescita professionale. Le posizioni variano da addetti alla vendita, cassieri e responsabili di negozio. Nuove opportunità che rappresentano una chance per chi cerca un impiego dinamico e in continua evoluzione nel settore retail.

Lavoro Catania: addetto alle vendite Poltrone e Sofà