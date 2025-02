Nella giornata di oggi la nostra città di Catania ha fatto un passo in avanti verso il cambiamento e la modernizzazione. Con immenso entusiasmo, in aula alla Camera si è approvato il decreto “Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza”, un intervento che include anche l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo provvedimento prevede lo stanziamento di ben 180 milioni di euro per vari progetti di riqualificazione in diverse città italiane, e Catania, finalmente, è protagonista di questo processo di rinnovamento.

Gli investimenti del triennio 2024-2027

In particolare, ben 25 milioni di euro, destinati al triennio 2024-2027, saranno investiti per la riqualificazione sociale e ambientale del quartiere San Cristoforo, un’area che da troppo tempo attende il suo riscatto. Questo impegno economico rappresenta un’opportunità unica per ridare dignità e speranza a un quartiere che merita di tornare al centro dell’attenzione, non solo istituzionale, ma anche sociale e culturale.

Francesco Ciancitto, deputato di Fratelli d’Italia, non nasconde il suo orgoglio per l’importante risultato raggiunto: “questo intervento è il segno tangibile che il nostro quartiere, da tempo dimenticato, sta finalmente per vedere un cambiamento positivo. Il governo ha dimostrato con i fatti che investire nella bellezza, nella sicurezza e nel benessere delle persone non è solo una promessa, ma una priorità. San Cristoforo è un quartiere con una grande storia e potenziale, e oggi possiamo finalmente guardare al futuro con maggiore speranza”.

Il progetto di riqualificazione non solo migliorerà la vivibilità del quartiere, ma contribuirà a rendere Catania una città ancora più moderna, sostenibile e inclusiva, dimostrando che l’impegno per la crescita e lo sviluppo delle comunità è il motore per costruire una società più equa e prospera. Con questo passo, San Cristoforo si prepara ad affrontare una nuova stagione di rinascita, che non vediamo l’ora di vivere insieme.