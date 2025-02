Questo sabato, 22 febbraio, via Gramsci a Misterbianco si trasformerà in un palcoscenico di energia e musica travolgente per celebrare il Carnevale con un evento imperdibile! Alle ore 20:00, i leggendari Gemelli DiVersi saliranno sul palco per un live che promette di scatenare l’entusiasmo di tutti i presenti. L’ingresso sarà gratuito, quindi non c’è motivo di mancare

La carriera dei Gemelli DiVersi

Si tratta di un gruppo storico del pop rap italiano e saliranno sul palco per un concerto nel loro stile. Hanno conquistato il pubblico con brani come “Un attimo ancora” e “Mary”, unendo elementi hip hop e R&B, testi profondi e melodie accattivanti. Con il loro primo album hanno venduto oltre 130 000 copie, mentre il secondo ha superato la soglia di 100 000 copie vendute. Il duo, ad oggi, è composto da Thema e Strano, mentre quando furono fondati nel 1988, ne facevano parte anche Dj THG ed il rapper Grido.

Ad esibirsi insieme a loro ci sarà anche Emanuele Caporetto Dj e la serata sarà presentata da Paola Parisi.

Carnevale di Misterbianco, il programma

Di anno in anno il carnevale di Misterbianco si fa sempre più in grande e più spettacolare. Le sfilate dei grandi carri sono solo una delle tante attrazioni da vedere in quei giorni. Ecco tutte le date da segnare per non perdersi niente:

Domenica 23 Febbraio 2025 : la prima sfilata darà il via a questa edizione con un’esplosione di colori e creatività che travolgerà il pubblico. Non mancheranno i carri più fantasiosi, le maschere più originali e una folla entusiasta pronta a festeggiare.

: la prima sfilata darà il via a questa edizione con un’esplosione di che travolgerà il pubblico. Non mancheranno i carri più fantasiosi, le maschere più originali e una folla entusiasta pronta a festeggiare. Sabato 1 Marzo 2025 : un giorno imperdibile, con il Défilé dei Costumi Più Belli di Sicilia , un appuntamento che valorizza l’artigianalità e la bellezza dei costumi tradizionali e moderni, regalando una visione straordinaria del talento siciliano.

: un giorno imperdibile, con il , un appuntamento che valorizza l’artigianalità e la bellezza dei costumi tradizionali e moderni, regalando una visione straordinaria del talento siciliano. Domenica 2 Marzo 2025 : la festa continua con ancora più energia e spettacolo . Ogni angolo di Misterbianco si trasformerà in una festa a cielo aperto, dove musica e danza non conosceranno limiti.

: la festa continua con ancora e . Ogni angolo di Misterbianco si trasformerà in una festa a cielo aperto, dove musica e danza non conosceranno limiti. Martedì 4 Marzo 2025: la grande chiusura del Carnevale, un’apoteosi di luci, colori e momenti indimenticabili. Il climax di questa straordinaria celebrazione è l’occasione perfetta per salutare il Carnevale con una festa da ricordare.

Ogni anno, le sfilate si arricchiscono di nuove tematiche sociali, culturali e storiche, proponendo una riflessione, seppur mantenendo un tono scherzoso. Si tratta di un vero e proprio viaggio sensoriale: l’ olfatto accompagnato dai profumi delle pietanze tipiche siciliane, la vista con luci e colori e l’udito con la musica delle bande.