In Sicilia, la Polizia di Stato ha organizzato un controllo capillare della velocità sulle strade principali e autostrade. Dal 17 al 23 febbraio 2025, infatti, sono previste diverse postazioni autovelox per monitorare i comportamenti di guida e prevenire incidenti.

Questa iniziativa ha come obiettivo primario quello di sensibilizzare i conducenti sulla necessità di rispettare i limiti di velocità, riducendo così i rischi di sinistri stradali. Gli autovelox saranno posizionati in punti strategici dove la velocità elevata potrebbe mettere a rischio la sicurezza di tutti.

Le postazioni autovelox

17/02/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo Catania EN

A / 19 Palermo-Catania PA

Strada Statale:

SS / 189 PA

SS / 626 CL

Strada Provinciale SP / 21 EN

18/02/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo-Catania PA

A / 20 Messina-Catania ME

Strada Statale SS / 189 TP

19/02/2025

Autostrada:

A / 20 Messina-Catania ME

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale:

SS / 115 Sud Occidentale Sicula AG

SS / 626 CL

20/02/2025

Autostrada:

A / 20 Messina-Catania ME

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale:

SS / 118 AG

SS / 189 PA

21/02/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo-Catania PA

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale: SS / 640 di Porto Empedocle AG

Strada Provinciale: SP / 21 EN

22/02/2025

Autostrada:

A / 19 Palermo-Catania PA

A / 29 Palermo- Mazara del Vallo TP

Strada Statale:

SS / 626 CL

SS / 640 di Porto Empedocle AG

23/02/2025

Autostrada: A / 19 Palermo-Catania PA

Strada Statale: SS / 115 RG

Le sanzioni previste

Le sanzioni variano in base allo sforamento del limite di velocità: fino a 10 Km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro; da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.