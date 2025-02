Un tragico incidente è avvenuto ad Acireale. Muore in circostanze ancora da chiarire Benedetto Sottile, 26 anni, residente ad Aci Castello. Il corpo senza vita del ragazzo è stato rinvenuto all’interno di un’auto parcheggiata in una zona periferica di Acireale, precisamente in via Anzalone. Il barman, impiegato in un locale del centro storico, è stato trovato privo di vita intorno alle 5:30 del mattino, dopo l’intervento di un passante che ha lanciato l’allarme.

Le indagini ancora in corso

Le indagini sono attualmente in corso per fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto. La prima ipotesi avanzata dagli inquirenti è quella di un infarto fulminante, ipotesi che è stata successivamente confermata dal medico legale, il quale ha effettuato l’ispezione cadaverica. Tuttavia, accanto al corpo del giovane sono stati rinvenuti dei residui di polvere bianca, che sembrano essere cocaina, spingendo gli investigatori a considerare l’ipotesi che la morte possa essere stata provocata dall’abuso di sostanze stupefacenti.

In seguito a ciò, le forze dell’ordine stanno indagando anche su eventuali legami tra il giovane e pusher locali, cercando di ricostruire la sua attività negli ultimi giorni e se fosse eventualmente in compagnia di altre persone al momento del decesso. In queste ore le autorità stanno cercando di raccogliere quante più informazioni possibili, che possano chiarire il caso e determinare se la morte sia stata causata da un overdose accidentale.

Una volta completati gli accertamenti, il corpo di Benedetto Sottile verrà restituito alla famiglia per la celebrazione dei funerali. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità locale, che rimane in attesa di ulteriori dettagli per capire cosa sia realmente accaduto.