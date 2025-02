Dal 30 maggio al 2 giugno, Catania si prepara a ospitare una nuova edizione dell’Etna Comics, il festival internazionale che celebra il fumetto, il gioco e la cultura pop. Come ogni anno, il cuore pulsante dell’evento sarà Le Ciminiere, dove appassionati e visitatori da tutto il mondo si riuniranno per vivere un’esperienza unica, tra incontri, mostre, panel e spettacoli. Un appuntamento ormai imperdibile per tutti gli amanti della cultura pop, che ogni anno cresce in importanza e partecipazione.

Il manifesto 2025

Quest’edizione del festival, però, avrà un significato speciale. L’omaggio a Franco Battiato, una delle figure più iconiche e amate della musica italiana. Un tributo che vuole celebrare non solo l’artista, ma anche il suo legame profondo con la città di Catania, sua terra natale, e con la sua eredità culturale.

Igor Tuveri, celebre fumettista e sceneggiatore italiano, meglio conosciuto come Igort. Igort, primo ospite annunciato dell’edizione 2025, ha realizzato il manifesto ufficiale del festival, dedicato proprio a Franco Battiato. Il manifesto, carico di simbolismi e riferimenti alla carriera e alla poetica di Battiato, sarà il biglietto da visita dell’edizione 2025!

Il tributo a Battiato di Igor

Durante la conferenza stampa di presentazione, avvenuta sabato mattina scorso a Catania, Igort ha spiegato il perché del tributo al maestro siciliano: “È stato un gigante della cultura e il portaparola di un altro modo di guardare al mondo, privilegiando coordinate diverse da quelle di moda. Partendo dalla sua Sicilia, alle cui radici è sempre stato affezionato, si è spinto ad Est in una ricerca meravigliosa che ha coniugato arte e armonia”.



Sabato erano presenti anche il direttore di Etna Comics, Antonio Mannino, il vicedirettore Gianluca Impegnoso, i responsabili di area della kermesse e Alfio Cosentino, sindaco di Milo, il paese dove Battiato ha vissuto per anni. Il direttore Mannino ha sottolineato quanto il genio del maestro vada oltre la musica: “Igort ha saputo cogliere bene come il suo genio non si sia fermato alla musica ma al contrario sia stato un instancabile ricercatore dello spirito, un esploratore dell’anima che ha fatto del misticismo e delle filosofie esoteriche il cuore pulsante della sua arte”.



Si tratta di un omaggio che, a detta di Mannino, si sposa bene con l’anima dell’Etna Comics, sempre attenta a esplorare nuovi orizzonti culturali e artistici. Conclude Mannino: “Attraverso questo manifesto vogliamo celebrare il genio e l’eredità di Battiato affinché le nuove generazioni possano continuare a lasciarsi ispirare dal suo percorso unico e irripetibile”.