Il conto alla rovescia per il Carnevale è ormai iniziato, con meno di una settimana che ci separa dall’evento più vivace e colorato dell’anno. Riposto si prepara a dare il via ai festeggiamenti del Carnevale 2025, con un programma ricco di appuntamenti che promettono di coinvolgere tutta la comunità in un’atmosfera di gioia e spensieratezza. Domenica 23 febbraio, a partire dalle 9:30, la piazza di Carruba darà il via ufficiale ai festeggiamenti, con mascotte, sfilate in maschera e balli di gruppo che animeranno la frazione del comune marinaro. Tra coriandoli e costumi, il clima festoso invaderà ogni angolo, coinvolgendo tanto i più piccoli quanto gli adulti. Un’occasione imperdibile anche per gli amanti della gastronomia locale: uno show cooking speciale celebrerà i maccheroni al ferretto, uno dei piatti più tradizionali della cucina siciliana.

Giovedì grasso in festa!

Il Carnevale proseguirà con la tradizionale festa giovedì 27 febbraio, che vedrà come protagonisti gli alunni dell’Istituto Comprensivo ‘G. Verga’. Il programma della giornata prevede, alle 9:30, una sfilata in maschera che partirà dalla Villa Pantano, percorrendo Corso Italia fino alla piazza San Pietro, dove si terrà il grande evento. In questa occasione, i partecipanti potranno incontrare anche i più amati personaggi del mondo Disney, e gustare le deliziose chiacchiere preparate dagli studenti dell’Istituto Alberghiero ‘G. Falcone’. Come sottolineato dal sindaco Davide Vasta: “abbiamo voluto un Carnevale che coinvolgesse non solo il centro storico, ma anche le periferie e le frazioni di Riposto, affinché ogni cittadino possa sentirsi partecipe e vivere la magia di questa festa”.

La festa prosegue a marzo

Il calendario del Carnevale ripostese si sposterà, sabato 1 marzo, in piazza Scarcella a Torre Archirafi, dove, a partire dalle 15:00, spettacoli, bolle di sapone, gonfiabili, balli di gruppo e sfilate in maschera regaleranno allegria a tutti i partecipanti del pittoresco borgo marinaro. Domenica 2 marzo, alle 10:00, piazza San Pietro ospiterà ‘Il villaggio di Re Carnevale’, una festa pensata per i più piccoli, con giochi, musica e animazione. La manifestazione culminerà martedì 4 marzo alle 15:30, con il Gran Ballo di Carnevale, che avrà luogo in piazza San Pietro. Il ballo sarà accompagnato da trampolieri, mascotte, sfilate in maschera e l’inconfondibile magia del luna park. Un’edizione del Carnevale che si preannuncia ricca di emozioni e pronta a lasciare ricordi indimenticabili per tutti i partecipanti.

L’assessore agli Eventi, Davide Palermo, ha sottolineato: “questo Carnevale è pensato per le famiglie, per i bambini, ma anche per i giovani, i genitori e i nonni. Vogliamo che tutti possano vivere insieme un’esperienza di festa, spensieratezza e divertimento. Abbiamo messo al centro i più piccoli, ma l’intero programma è stato pensato per coinvolgere tutti i cittadini”. Un ringraziamento speciale è rivolto alle Pro Loco di Riposto e Carruba, all’Istituto Comprensivo ‘G. Verga’, all’Istituto Alberghiero ‘G. Falcone’, alla Croce Rossa Italiana, che sarà presente ad ogni evento, e a tutte le associazioni che hanno contribuito a rendere possibile questa grande manifestazione.