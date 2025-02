Mentre procede l’iter per la riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso termale di Acireale, partono i lavori di manutenzione straordinaria per il recupero del Parco e dell’immobile storico delle Terme Santa Venera. Il progetto, finanziato con 1,5 milioni di euro dall’Assessorato regionale alle Infrastrutture e Mobilità, è stato redatto dall’Ufficio del Genio Civile di Catania e prevede la completa riapertura del giardino, la ristrutturazione delle strutture di servizio, interventi per la stabilità dell’edificio e l’installazione di un sistema di videosorveglianza per prevenire atti vandalici.

Le istituzioni a sostegno del rilancio del complesso termale

Alla consegna dei lavori erano presenti numerose autorità, tra cui il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, il dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico, Duilio Alongi, e altri rappresentanti istituzionali. Il sindaco ha espresso soddisfazione per l’inizio degli interventi, sottolineando l’importanza di restituire alla comunità uno spazio verde di grande valore storico. Barbagallo ha inoltre evidenziato il progetto di rilancio dell’intera area sud della città, che comprende anche piazza Agostino Pennisi e il Castello, oltre alla realizzazione di un parcheggio scambiatore da parte di RFI per migliorare la viabilità della zona.

Verso una nuova stagione per il termalismo acese

Il dirigente Alongi ha ribadito la continuità dell’azione regionale nel settore termale, ricordando che il progetto è nato nel 2021 e ha trovato sostegno anche nell’attuale governo. Il deputato regionale Nicola D’Agostino ha spiegato come la prima fase del piano di recupero abbia riguardato la liquidazione dei debiti accumulati dalla precedente gestione. Ora, con un investimento regionale di 50 milioni di euro e l’attesa partecipazione di privati, l’obiettivo è rilanciare completamente il termalismo ad Acireale con una visione moderna e sostenibile. Nel frattempo, la riapertura del Parco e la messa in sicurezza dell’edificio storico rappresentano un segnale concreto per il futuro della città.