La Commissione Europea ha espresso la disponibilità a recepire l’imposizione degli Oneri di Servizio Pubblico (Osp) per le rotte da e per l’aeroporto di Comiso. Questo passaggio consentirà di introdurre voli a prezzi calmierati verso Roma e Milano, favorendo la continuità territoriale. L’annuncio è stato dato dall’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE al Parlamento Europeo, dopo un confronto con la Direzione generale Mobilità (Dg Move) della Commissione UE a Bruxelles.

Un modello per sostenere il turismo

L’obiettivo è trasformare Comiso in un punto di riferimento per i collegamenti tra la Sicilia e il resto d’Italia, adottando un modello simile a quello di Lampedusa e Pantelleria. Questo prevede tariffe e orari fissi con un incremento stagionale nei periodi di alta domanda, come l’estate e le festività. Tale misura non solo rafforzerebbe il turismo nel Sud-est siciliano, ma agevolerebbe anche i siciliani che desiderano rientrare più frequentemente nelle loro città d’origine.

Il ruolo dell’intervento pubblico

Affinché il progetto diventi realtà, la Commissione UE attende la documentazione dell’Enac riguardante l’imposizione degli Osp e la gara d’appalto, che verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale UE. Non è necessaria un’approvazione formale da Bruxelles, ma l’Italia dovrà dimostrare la condizione di “fallimento di mercato” che penalizza Comiso. Nonostante l’efficienza dello scalo, la scarsità di concorrenza e la condizione insulare rendono poco conveniente per le compagnie offrire voli a prezzi accessibili. L’intervento pubblico servirà quindi a garantire un servizio adeguato per i siciliani, in particolare quelli delle province di Ragusa, Siracusa e Caltanissetta.