Anche quest’anno, in occasione di San Valentino, Poste Italiane ha deciso di celebrare la festa degli innamorati con due cartoline filateliche.

L’iniziativa

La cartolina semplice è in vendita, al prezzo di 1 euro, nell’ufficio postale con sportello filatelico di Catania Centro e in provincia, nelle sedi di Acireale e Caltagirone, online su poste.it e nei dieci Spazio Filatelia.

La cartolina puzzle (dal titolo “Game Lover”) è in vendita, invece, al prezzo di 5 euro e consente al destinatario di divertirsi nel tentativo di comporre il puzzle e scoprire il messaggio d’amore nascosto.

Un’iniziativa che rappresenta un’occasione per chi è un appassionato collezionista e per chi vuole ricordare questa giornata speciale in modo particolare, inviando un pensiero d’amore al proprio compagno.