Nel 2024, l’Ufficio delle Dogane dell’aeroporto di Catania, in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza, ha intensificato i controlli sui passeggeri in transito. Le verifiche hanno permesso di individuare oltre 176mila euro trasportati illegalmente da 52 viaggiatori senza la necessaria documentazione. Oltre al denaro non dichiarato, sono stati scoperti numerosi casi di trasporto illecito di merci contraffatte, sostanze proibite e prodotti non ammessi sul territorio nazionale.

Merci contraffatte e traffici illeciti

I controlli hanno portato al sequestro di 1.730 articoli falsi, tra cui borse, orologi, occhiali, cinture e capi di abbigliamento, trovati in possesso di 157 passeggeri. In nove casi, le persone coinvolte sono state segnalate all’autorità giudiziaria. Particolare attenzione è stata riservata anche al traffico illecito di farmaci, con il sequestro di oltre 16 chili di medicinali non autorizzati. Inoltre, sette persone sono state fermate per detenzione di sostanze stupefacenti, due delle quali denunciate.

Sequestri di tabacchi e prodotti alimentari

Le operazioni di controllo hanno intercettato 33 viaggiatori che trasportavano illegalmente 346 chili di sigarette, tabacco da fumo e tabacchi da inalazione senza combustione, portando alla denuncia di sei persone. Grande attenzione è stata rivolta anche al trasporto non autorizzato di prodotti alimentari: 113 passeggeri trasportavano oltre 600 chili di vegetali potenzialmente dannosi per l’ecosistema italiano, mentre 15 viaggiatori avevano con sé 115 chili di carni e latticini privi di tracciabilità, rischiosi per la salute pubblica.