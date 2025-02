Al Municipio di Misterbianco si è appena svolto un importantissimo incontro, che segna una tappa cruciale per la l’ampliamento della metropolitana di Catania. L’incontro ha avuto come protagonista la progettazione esecutiva della tratta Monte Po-Misterbianco Centro, un passo fondamentale verso l’avvio dei lavori che cambieranno radicalmente la mobilità nella zona. Stipulato un nuovo accordo tra la Ferrovia Circumetnea (FCE) e il Consorzio Sis, che si occuperà della realizzazione dell’opera. Presenti al tavolo il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il vicesindaco con delega ai Lavori Pubblici Santo Tirendi, il direttore generale della FCE Salvo Fiore, Massimo Galea per l’impresa esecutrice, e il dirigente comunale Vincenzo Orlando.

Le dichiarazioni del sindaco di Misterbianco

Il sindaco di Misterbianco, Marco Corsaro, ha espresso soddisfazione per il progresso dei lavori, dichiarando: ” siamo pienamente in linea con la pianificazione dei tempi di progettazione – il nostro obiettivo è portare avanti l’opera nel rispetto delle scadenze previste. La sinergia tra Comune, FCE e Sis è forte e ben strutturata, con l’intento di avviare i lavori quanto prima. Grazie all’importante supporto del Sottosegretario Tullio Ferrante e di FCE, siamo riusciti a superare gli ostacoli che bloccavano il progetto. La nostra amministrazione è impegnata a monitorare ogni fase, tecnica e burocratica, per garantire che il progetto esecutivo venga consegnato rapidamente e che i lavori possano partire senza ulteriori ritardi. La metropolitana porterà tre nuove stazioni a Misterbianco, che diventeranno un nodo fondamentale nella rete di trasporti urbani, unendo la nostra città al Distretto commerciale e alla città di Catania, con un sistema di trasporto pubblico moderno e totalmente integrato”.

L’allargamento della metropolitana di Catania

Corsaro ha proseguito sottolineando che il nuovo sistema di mobilità contribuirà a decongestionare il traffico, ridurre i tempi di spostamento e rendere la città più accessibile per tutti. “Con l’arrivo della metropolitana – ha aggiunto il sindaco – Misterbianco non sarà più un’area marginale, ma diventerà un punto di collegamento strategico, integrato con il resto della città di Catania e i suoi principali poli commerciali e turistici. Questa infrastruttura non è solo una soluzione per la mobilità, ma rappresenta anche un passo verso il futuro della città, un’opportunità per la crescita economica, la sostenibilità e il benessere dei cittadini”.