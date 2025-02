Concorso Agenzia delle Dogane: nuove opportunità in vista per tutti i diplomati d’Italia! Emesso un nuovo concorso dell’Agenzia delle Dogane per il 2025, si cercano infatti assistenti amministrativi e tributari. Sarà necessario questo vedere soldi diploma!

I posti disponibili sono stati aumentati per la seconda volta: inizialmente erano 415, poi sono stati incrementati a 461 a gennaio, e ora, a febbraio 2025, sono arrivati a 569. L’avviso di aggiornamento ha esteso anche i termini per la presentazione delle domande, con una nuova scadenza fissata al 22 febbraio 2025.

Le assunzioni avverranno in tutta Italia, con contratti a tempo indeterminato e pieno, e l’inquadramento nell’Area Assistenti.

In Sicilia ben 7 posti a disposizione, di cui di cui 2 per Pantelleria, 2 per Gela + altri 3 posti).

Concorso Agenzia delle Dogane, requisiti

Possono partecipare al concorso Agenzia delle Dogane 2025 le persone in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o dell’Unione Europea – requisiti previsti dall’articolo 38, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

maggiore età; godimento dei diritti civili e politici (per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;

idoneità fisica allo specifico impiego;

non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione.

possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito presso un istituto statale paritario o legalmente riconosciuto (vale qualsiasi diploma di maturità).

Concorso Agenzia delle Dogane, come presentare domanda

Le richieste di partecipazione al concorso dell’Agenzia delle Dogane 2025 per diplomati devono essere inviate entro le ore 17:00 del 22 febbraio 2025 (la scadenza era inizialmente fissata per il 20 gennaio 2025, poi prorogata al 29 gennaio e successivamente estesa ancora al 22 febbraio). Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online tramite il Portale inPA, accedendo al link disponibile su questa pagina.

Per effettuare l’accesso alla piattaforma, è necessario autenticarsi utilizzando SPID, CIE, CNS o le credenziali eIDAS. Durante la compilazione della domanda, il candidato dovrà fornire obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

È importante sottolineare che chi ha già inviato la domanda non deve rifarla, a meno che non desideri apportare modifiche alla versione già inviata. In tal caso, verrà presa in considerazione solo l’ultima domanda presentata, in base all’ordine di invio.

Concorso Agenzia delle Dogane, prova pre-selettiva

La prova selettiva, della durata di 90 minuti, consiste nella somministrazione di complessivi 90 quesiti, di cui 80 quesiti (anche di carattere pratico) a risposta multipla, ripartiti nelle seguenti materie: