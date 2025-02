Le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado per l’anno scolastico 2025/26 offrono uno spaccato interessante delle preferenze degli studenti italiani. Tra le opzioni più gettonate, il Liceo scientifico si conferma in cima alla lista, con il Molise in testa alla classifica. La nuova rilevazione evidenzia un crescente interesse per l’opzione scienze applicate, che sta guadagnando terreno in varie regioni, riflettendo l’evoluzione delle preferenze degli studenti verso indirizzi più pratici e legati alle scienze.

Il liceo scientifico: un trend in crescita

Il liceo scientifico, in tutte le sue varianti, continua a essere una scelta popolare tra gli studenti. La regione Molise guida la classifica con il 33,75% di iscritti, seguita dal Lazio con il 31,9% e dall’Umbria con il 29,55%. Particolarmente significativa è la crescente adesione all’indirizzo scienze plicate, che ha registrato una percentuale del 13,97% in Molise e dell’8,18% nel Lazio.

Liceo classico e liceo linguistico: opzioni tradizionali con buoni risultati

Seppur con percentuali inferiori rispetto al liceo scientifico, il liceo classico mantiene un ruolo importante nella formazione umanistica, con una solida presenza in regioni come il Lazio (8,80%), la Sicilia (8,59%) e la Calabria (8,52%). Al contempo, il liceo linguistico sta raccogliendo sempre più adesioni, con il Lazio che guida la classifica con l’11,28% degli iscritti, seguito dalla Sardegna (9,95%) e dall’Umbria (9,81%). L’interesse per le lingue straniere riflette la crescente importanza di competenze linguistiche nel contesto globale e nel mercato del lavoro.