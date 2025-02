L’Etna sta mostrando un aumento del tremore vulcanico, e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) di Catania ha emesso un avviso Vona di colore rosso, portando a un livello massimo di allerta per il settore aeronautico

Questo avviso riguarda i potenziali rischi dell’attività vulcanica sul traffico aereo, in particolare quello relativo all’aeroporto. Sebbene non ci siano ancora comunicazioni ufficiali dalla SAC (Società Aeroporto Catania), che sta valutando l’evolversi della situazione, al momento i voli risultano regolari.

Il fronte lavico dell’Etna continua quindi la sua discesa sul versante ovest, raggiungendo la quota di circa 2.000 metri sul livello del mare. Nel frattempo, è visibile una colonna di cenere di intensità moderata, segnale dell’intensa attività eruttiva che sta interessando la zona sommitale del vulcano. Le esplosioni continuano a verificarsi, e la situazione è in continua evoluzione.

L’aeroporto Vincenzo Bellini di Catania con un comunicato sui social fa sapere che, per adesso, non sono previsti disagi nel traffico aereo.

“In seguito alle attività vulcaniche di questa mattina, mercoledì 12 febbraio, è stata disposta la chiusura dei settori aerei presenti a Nord Est e ad Est del vulcano. Nessuna restrizione al momento per il numero dei movimenti da e per lo scalo di Catania. Si consiglia comunque ai passeggeri di verificare con la compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Seguiranno aggiornamenti.”