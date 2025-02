Giovanni Lo Schiavo, rappresentante della Cisal Catania, ha espresso il massimo apprezzamento per il lavoro svolto dal Segretario di Categoria e ha assicurato pieno sostegno ai dipendenti di Sidra Spa, in particolare in questo momento di transizione verso Sie (Servizi Idrici Etnei), prevista per marzo 2026. La questione del futuro occupazionale dei lavoratori, specialmente quelli assunti dopo il 31 gennaio 2021, è emersa come una delle priorità assolute della Confederazione. Cisal Catania continua a monitorare con attenzione gli sviluppi e a tutelare gli interessi dei lavoratori.

La tutela dei lavoratori

I temi da affrontare durante questo periodo di transizione sono diversi. Tra questi, la rivalutazione delle competenze del personale, il pagamento del Premio di Risultato 2024, il saldo della seconda tranche (settembre 2024), nonché le prospettive future della società e la tutela dei livelli occupazionali. Cisal Catania riconosce l’impegno dell’attuale governance di Sidra Spa nel gestire le difficoltà incontrate finora, ma invita alla collaborazione costruttiva con le parti sociali, con l’obiettivo di risolvere le problematiche attuali e garantire un futuro stabile ai lavoratori dell’azienda.

FederEnergia Cisal e nuova nomina sindacale

Un ulteriore passo importante è stato compiuto con la costituzione del sindacato FederEnergia, aderente a Cisal, all’interno di Sidra Spa. In questo contesto, è stata ufficializzata la nomina di Leonardo La Spina come nuovo rappresentante sindacale. La Spina avrà la responsabilità di gestire i rapporti istituzionali, siglare accordi e rappresentare gli interessi collettivi dei lavoratori della Sidra Spa, con l’obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo e risolutivo all’interno della società.