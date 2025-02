Bonus psicologico 2025: Il bonus psicologo 2025 rappresenta un’opportunità importante per molte persone in difficoltà, contribuendo a sostenere il benessere psicologico, sempre più al centro dell’attenzione in un periodo segnato da stress, ansia e disagi emotivi. Quest’anno, oltre a un aumento dei fondi, sono previsti cambiamenti significativi che potrebbero agevolare chi ha bisogno di supporto psicologico.

Nuovi fondi per il bonus psicologo 2025

Una delle novità più rilevanti per il bonus psicologo 2025 riguarda l’accesso a nuovi fondi destinati a circa 3.300 persone che non hanno potuto beneficiare del bonus nel 2024. Questo accade grazie a uno stanziamento di 5 milioni di euro, sbloccato con un nuovo decreto che permetterà all’INPS di far scorrere le graduatorie per accogliere queste richieste in sospeso. L’importo per i beneficiari sarà pari a 1.500 euro per chi ha un ISEE inferiore a 15.000 euro, con un sostegno che copre fino a 50 euro per seduta, per un totale di 30 sedute psicologiche.

Il decreto che sblocca questi fondi sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, una volta approvato dalla Corte dei Conti, e si prevede che l’INPS possa accogliere queste nuove domande a partire dai prossimi mesi.

Chi può richiedere il bonus?

Il bonus psicologo è destinato ai cittadini con un ISEE inferiore a 50.000 euro. A seconda della fascia ISEE, il contributo varia come segue:

Fino a 15.000 euro di ISEE: 1.500 euro, per un massimo di 50 euro per ogni seduta.

Tra 15.000 e 30.000 euro di ISEE: 1.000 euro, per un massimo di 50 euro per ogni seduta.

Tra 30.000 e 50.000 euro di ISEE: 500 euro, per un massimo di 50 euro per ogni seduta.

Per richiedere il bonus psicologo 2025, sarà necessario accedere al portale INPS, attraverso l’utilizzo delle credenziali SPID, CIE o CNS, durante la finestra di apertura delle domande.

Il bonus psicologo 2025 e le previsioni per il futuro

Per il 2025, sono stati previsti 10 milioni di euro destinati a circa 6.300 nuovi beneficiari, una cifra che consentirà di estendere il sostegno psicologico a un numero maggiore di cittadini. Tuttavia, per i terapeuti c’è un problema: la fuga dalla convenzione. Nel 2024, infatti, i professionisti iscritti al programma sono diminuiti a causa dei lunghi tempi di attesa per i rimborsi, nonostante i tentativi di semplificare il processo.

Come presentare la domanda per il bonus psicologo 2025

La domanda per il bonus psicologo si presenta ogni anno tramite il portale INPS, che aprirà la piattaforma di richiesta per almeno 60 giorni. Sebbene la data ufficiale per l’invio delle domande non sia ancora stata fissata, si prevede che l’INPS comunichi l’apertura con almeno 30 giorni di preavviso.

Nel 2024, la finestra per la presentazione delle domande era dal 18 marzo al 31 maggio, ma per il 2025 la procedura sarà simile, quindi è importante monitorare le comunicazioni ufficiali per non perdere l’opportunità di richiedere il contributo.