Bonus bollette 2025: Il Bonus Bollette 2025 è una misura di sostegno economico destinata alle famiglie con difficoltà economiche o situazioni di disagio fisico. Questo incentivo permette di ottenere uno sconto sulle bollette di luce, gas e acqua, riducendo il peso delle utenze domestiche.

Chi ha diritto al bonus bollette 2025?

L’accesso al bonus bollette 2025 è automatico per chi presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il calcolo dell’ISEE. Le famiglie possono ottenere lo sconto se l’ISEE non supera:

9.530 euro per nuclei con fino a 3 figli a carico.

20.000 euro per nuclei con almeno 4 figli a carico.

Come funziona il bonus sociale?

Il bonus elettrico viene applicato come sconto fisso mensile sulla bolletta della luce. Gli importi sono:

1-2 componenti: 167,90 euro annui (13,80 euro/mese).

167,90 euro annui (13,80 euro/mese). 3-4 componenti: 219 euro annui (18 euro/mese).

219 euro annui (18 euro/mese). Più di 4 componenti: 240,90 euro annui (19,80 euro/mese).

Per le famiglie con ISEE tra 9.530 e 15.000 euro (con meno di 4 figli), lo sconto è ridotto all’80% dell’importo ordinario.

Bonus gas

L’ammontare del bonus gas varia in base a:

Numero di componenti del nucleo familiare.

Zona climatica di residenza.

Uso del gas (cottura, acqua calda, riscaldamento).

L’importo varia da 11,7 euro a trimestre per chi usa il gas solo per acqua calda e cottura, fino a 91,8 euro a trimestre per chi utilizza il gas anche per il riscaldamento.

Bonus acqua

Il bonus idrico garantisce 50 litri d’acqua al giorno gratuiti per ogni componente della famiglia. Il valore dello sconto varia in base alle tariffe applicate dal gestore idrico locale.

Come viene riconosciuto il bonus bollette 2025?

Il bonus bollette 2025 viene applicato automaticamente sulle bollette se la fornitura è intestata a un membro del nucleo ISEE. Per le forniture condominiali centralizzate, è necessario fornire il codice PDR (per il gas) o essere intestatari di una fornitura elettrica domestica attiva (per l’acqua).

Gli sconti vengono applicati:

Luce e gas: entro 3-4 mesi dalla presentazione dell’ISEE.

entro 3-4 mesi dalla presentazione dell’ISEE. Acqua: entro 6-7 mesi.

entro 6-7 mesi. Gas centralizzato: dopo la verifica della fornitura e l’invio del codice PDR.

Come richiedere il bonus bollette 2025?

Per ottenere il bonus bollette 2025, è sufficiente presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il rilascio dell’attestazione ISEE. Se i requisiti sono rispettati, il bonus viene applicato automaticamente.

Dove presentare la DSU per l’ISEE del bonus bollette 2025?

La DSU può essere presentata: