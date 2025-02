Nella giornata di oggi è stato inaugurato, presso l’aula magna di Palazzo delle Scienze a Catania, il nuovo sportello online del Centro per l’impiego (CPI), creato per offrire un supporto concreto agli studenti e ai laureati dell‘Università di Catania che desiderano entrare nel mondo del lavoro. Questo progetto sperimentale mira a semplificare l’accesso alle opportunità professionali, rendendo i servizi del CPI facilmente fruibili attraverso strumenti digitali. Grazie a questa innovativa piattaforma, gli studenti potranno accedere direttamente ai servizi dal sito ufficiale dell’università, senza dover fisicamente recarsi negli uffici.

L’iniziativa in supporto ai giovani laureati

L’iniziativa rappresenta un passo importante verso una maggiore integrazione tra le politiche attive per il lavoro dedicate ai giovani e il mondo accademico, migliorando l’accessibilità alle informazioni e alle risorse disponibili.

L’Assessore alla Famiglia, politiche sociali e lavoro, Nuccia Albano, ha sottolineato l’importanza di questo strumento, dichiarando: “con questo nuovo servizio, sarà possibile ottenere informazioni dettagliate sulle misure di politica attiva del lavoro, sui programmi regionali, nazionali e europei pensati per facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Questo sportello aiuterà gli studenti a orientarsi meglio e a costruire un percorso professionale solido e soddisfacente. L’adeguamento delle nostre strutture alle opportunità offerte dalla tecnologia ci consente di offrire prestazioni moderne, in linea con le esigenze di chi cerca lavoro”.

Come accedere allo sportello online

Lo sportello online, disponibile presso il sito ufficiale careerservice! . Il nuovo progetto è frutto della collaborazione tra il Servizio IX – Centro per l’impiego di Catania, il Career Service e il Centro per l’integrazione attiva e partecipata (Cinap) dell’Università di Catania. Grazie a questo portale, gli studenti potranno usufruire di servizi come iscrizione al CPI, Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (Did), orientamento professionale di base, e collocamento mirato, senza la necessità di recarsi fisicamente negli uffici.

Il portale è accessibile h24, sette giorni su sette, con il supporto di operatori specializzati durante gli orari di apertura del Centro per l’impiego, garantendo così un servizio continuo e sempre disponibile per gli studenti che desiderano orientarsi nel mondo del lavoro.