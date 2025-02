Nel pomeriggio della giornata di ieri, in via Sebastiano Catania, è stata attivata la procedura per l’accensione della fiamma alimentata dalla condotta che serve le abitazioni della zona. Presenti i vigili del fuoco ed il personale di Catania Rete Gas. Si tratta di una verifica tecnica fondamentale per poter garantire la giusta presenza del gas metano nelle condotte dei quartieri di Trappeto Sud e San Nullo dopo la recente esplosione.

Dichiarazioni presidente Catania Rete Gas

Come sottolineato dal presidente di Catania Rete Gas, Gianfranco Todaro: “da questo momento le nostre squadre procederanno alla riattivazione di ciascun contatore in via Sebastiano Catania e in via San Nullo, per poi proseguire nelle strade limitrofe e nelle altre zone dei due quartieri in questione”. Todaro ha precisato che, durante il processo di riapertura, sarà richiesta la presenza degli utenti presso le proprie abitazioni, così da poter eseguire tutte le operazioni necessarie nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Le utenze da riattivare

L’area coinvolta comprende circa 3.000 utenze, la cui fornitura dipende da un tratto di rete fondamentale che alimenta le sottoreti delle due zone interessate. Per garantire la ripristino della normalità, le squadre di Catania Rete Gas stanno collaborando attivamente con l’amministrazione comunale, le forze dell’ordine, le aziende del settore e i vigili del fuoco. L’obiettivo di tutti gli enti coinvolti è quello di restituire al più presto la piena funzionalità alla rete del gas, assicurando la sicurezza e il benessere della popolazione nelle aree colpite dall’incidente.