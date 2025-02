L’Ottava di Sant’Agata 2025 è ormai vicina, pronta a segnare la conclusione dei festeggiamenti, che nei primi giorni di febbraio hanno reso omaggio alla patrona di Catania. La chiusura delle celebrazioni è fissata a una settimana esatta dopo il giorno dedicato alla commemorazione di Sant’Agata, il 5 febbraio. Per l’anno 2025, l’Ottava si terrà mercoledì 12 febbraio.

Durante questa giornata, i fedeli avranno l’opportunità di partecipare alle tradizionali Sante Messe in onore di Santa Patrona e di venerare le sue Sacre Reliquie, che saranno esposte al pubblico fin dal mattino. La giornata si concluderà con la suggestiva processione delle Reliquie in piazza Duomo, un momento di grande spiritualità e devozione, che segna simbolicamente la chiusura delle festività in onore della Santa. Un’occasione imperdibile per vivere l’atmosfera di fede e tradizione che pervade Catania in questo periodo dell’anno

Il programma completo

La giornata inizierà presto , con la prima Santa Messa alle ore 07:30, seguita da altre celebrazioni alle 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 16:00 e 19:00. Ogni Santa Messa rappresenta un’occasione di raccoglimento e preghiera per tutti i fedeli,

Alle ore 08:00, verranno esposte le Sacre Reliquie, dando la possibilità ai devoti di avvicinarsi in preghiera,

Dalle 09:30 alle 13:30 e poi dalle 15:30 alle 17:30, i fedeli potranno venerare le Reliquie presso la cappella di Sant'Agata, un momento di grande intensità spirituale per tutti coloro che desiderano approfondire la loro fede e devozione.

Ore 10,00: Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Salvatore Gristina, Arcivescovo emerito di Catania.

Alle 14:30 si terrà una Santa Messa dedicata agli ammalati e ai disabili, un momento di vicinanza e sostegno per chi vive in condizioni di sofferenza.

La giornata si concluderà con la Santa Messa solenne delle 19:00, presieduta dall’Arcivescovo di Catania. Al termine della celebrazione, si terrà la tradizionale processione delle Sacre Reliquie in piazza Duomo, alla quale parteciperanno anche le autorità cittadine. Un momento emozionante che segna la chiusura ufficiale delle festività in onore di Sant’Agata, con la città che si unisce in preghiera e devozione.