Ryanair lancia una nuova promozione imperdibile: voli solo a 14 euro dai tre aeroporti siciliani! Si potrebbe pensare di programmare una fuga romantica in vista di San Valentino. L’occasione perfetta per sorprendere il proprio partner con un viaggio romantico senza svuotare il portafoglio. Le tariffe promozionali sono soggette a disponibilità, quindi è fondamentale prenotare il prima possibile per assicurarsi i posti a questi incredibili prezzi.

L’offerta è valida per prenotazioni effettuate entro il 12 febbraio 2025, con la possibilità di viaggiare dal 12 febbraio fino al 31 marzo 2025. Si avrà la possibilità di visare le più belle città d’arte d’Italia e on solo! Destinazioni come Pisa, Milano, Parigi, Bruxelles e tante altre raggiungibili a meno i 20 euro! Di seguito le offerte disponibili

Offerte Ryanair da Catania

Sono numerose le offerte di voli low cost in partenza dall’aeroporto di Catania, con tariffe incredibili a partire da soli 14 euro. Tra le destinazioni più convenienti, figurano città come: Bari, Ancona, Malta, Cagliari. Tra le mete estere a poco prezzo si potranno raggiungere destinazioni come Parigi, Sofia, Francoforte e molto altre! Di seguito alcuni dei voli più vantaggiosi:

Offerte Ryanair da Palermo

Tantissime offerte imperdibili a soli 14 euro anche dall’aeroporto di Palermo! Tra le mete più affascinanti proposte dalla compagnia low cost, città italiane come: Pisa, Napoli, Cagliari, Verona, Perugia e tante altre! Imperdibili le offerte anche per mete estere. Questa volta le uniche mete non italiane, raggiungibili con soli 20 euro, figurano Memmingen, Francoforte e Bruxelles. Di seguito alcuni dei voli più vantaggiosi:

Offerte Ryanair da Trapani-Marsala

Sebbene in quantità inferiore rispetto ad altri aeroporti siciliani, le offerte di voli a partire da 14 euro dall’aeroporto di Trapani-Marsala sono comunque un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Questo scalo, che negli ultimi anni ha visto un incremento delle rotte disponibili, continua a proporre tariffe molto convenienti per chi cerca di viaggiare a prezzi contenuti. Questa volta da Trapani partiranno aerei low cost solo per raggiungere città italiane. Nelle offerte non figura nessuna città estera. Di seguito alcuni dei voli più vantaggiosi: