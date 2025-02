Lavoro Catania: sono aperte le candidature per alcune posizioni in grandi catene: si tratta di Aw Lab, Leroy Merlin e Max Mara. Il ruolo richiesto da queste tre grandi catene è di addetti alle vendite/ sales assistant. Si cercano lavoratori per i negozi di Catania e Misterbianco. Di seguito i requisiti richiesti e come poter presentare la domanda per potersi candidare per le figure richieste.

Lavoro Catania, Aw Lab

La grande catena di sneakers è alla ricerca di Addetti alla Vendita part-time presso il centro commerciale “Centro Sicilia”, Misterbianco.

Sono alla ricerca di personale con stile, energia ed entusiasmo con una forte passione per le sneakers e per la moda, ma soprattutto persone che possano incarnare i loro valori: inclusività, positività, led by her e play with style. Inoltre i requisiti richiesti sono:

Forte attitudine commerciale e orientamento al servizio al cliente

Dinamicità, flessibilità

Orientamento ai risultati

Conoscenza delle lingue straniere è un plus

Per candidarsi basta andare sul sito, nella sezione lavora con noi e compilare il form.

Lavoro Catania, Leroy Merlin

L’azienda offre un’organizzazione della settimana lavorativa su 5 giorni (lun-dom) con turni pianificati con 4 settimane di anticipo.

Sarà possibile usufruire di sconti per i dipendenti, che possono essere utilizzati sui prodotti Leroy Merlin e Bricocenter. Inoltre offrono diverse convenzioni aziendali con brand di viaggi, tecnologia e molto altro.

Premi collettivi di progresso, soddisfazione cliente e azionariato diffuso dopo il 6 mese di assunzione. Offrono, inoltre, un hub formativo online con oltre 400 corsi gratuiti sulle competenze soft e piano di sviluppo professionale con almeno 30 ore di training annuale.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

Diploma e/o Laurea

Forte orientamento al risultato

Esperienza in assistenza diretta al cliente e/o in vendita

Lavoro Catania, Max Mara

L’azienda di moda cerca Sales Assistant per il loro negozio di Catania, si tratta di un contratto a tempo pieno, part-time, per la durata di 6/12 mesi.

Cosa offrono: Percorso di apprendimento in negozio e online per lo sviluppo delle tue competenze di vendita e di prodotto

Possibilità di crescita in Max Mara Fashion Group

Un ambiente dinamico nel quale potrai collaborare alla gestione di progetti Retail

Contratto tempo determinato

Divisa stagionale

Sconto dipendenti

Ticket restaurant