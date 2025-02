Secondo quando riportato dalla Sicilia, la polizia è riuscita ad identificare e subito denunciare, in stato di libertà, l’autore di un audace furto avvenuto a Catania, ai danni della famosa pasticceria gelateria C&G di piazza Abramo Lincoln. Proprio il titolare del locale, al momento dell’apertura, si è accorto immediatamente che la cassa era scomparsa, e con essa l’intero incasso della giornata precedente, che ammontava a circa 19.000 euro.

Le prime indagini

Immediatamente dopo la denuncia, gli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno avviato le indagini, concentrandosi sull’analisi delle registrazioni dei sistemi di sorveglianza del bar. Le immagini video, riprese durante la notte, hanno mostrato un giovane a bordo di uno scooter, che, con molta disinvoltura, ha forzato una delle porte d’ingresso del locale. Una volta dentro, ha preso la cassa contenente i circa 19.000 euro, un furto ben pianificato e velocemente eseguito.

Grazie alla visione dettagliata delle immagini video, gli investigatori sono riusciti a risalire rapidamente all’identità dell’autore del furto. Si trattava di un catanese di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di droga. Dopo essere stato identificato, il giovane è stato convocato in commissariato e denunciato per furto aggravato.