Il Carnevale di Acireale 2025, celebrato come “il più bello di Sicilia”, sarà un evento straordinario che prenderà in via dal 15 febbraio al 4 marzo, con dieci giorni ricchi di colori, musica e magia. Tra queste giornate, tre saranno ad ingresso libero, mentre sette saranno a pagamento, offrendo così la possibilità di scegliere il momento migliore per immergersi in una delle feste più affascinanti dell’isola.

Carnevale Acireale, tra maschere, divertimento e carri

Carri allegorici e maschere tra le vie barocche di Acireale faranno da palcoscenico a sfilate spettacolari, dove i maestosi carri allegorico-grotteschi, vere e proprie opere d’arte ambulanti, incanteranno i visitatori con la loro bellezza. Ogni carro racconta una storia, una tradizione, un’emozione, mentre i gruppi mascherati animano le strade con la loro energia travolgente. Come gli scorsi anni non mancheranno eventi serali, tra dj set, concerti e musica!

Per il programma completo cliccare QUI!

Percorso carnevale Acireale!

Il Percorso del Carnevale 2025 Il circuito del Carnevale di Acireale, che attraversa alcune delle vie più iconiche della città, come Corso Italia, Corso Savoia, Corso Umberto e Piazza del Duomo, ha avuto la sua configurazione attuale sin dai primi anni Ottanta. Per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, l’ingresso al circuito è regolato tramite varchi controllati, gestiti da personale specializzato. I principali punti di accesso sono situati in punti strategici della città, come Villa Belvedere, l’incrocio tra Corso Savoia e Corso Italia, Via Paolo Vasta, Piazza Cappuccini, Via Cavour e l’ingresso sotto Piazza Duomo, permettendo così una fruizione sicura e piacevole di questo evento imperdibile.

Prezzo biglietti

I biglietti per il Carnevale di Acireale 2025 sono già disponibili per l’acquisto. Per chi acquista il biglietto giornaliero il costo sarà 10,00 €.

Oltre ai biglietti giornalieri, sono previsti anche abbonamenti, che offrono una soluzione vantaggiosa per chi desidera partecipare a più giornate della manifestazione. Le opzioni disponibili sono:

abbonamento 6 ingressi : 35,00 €, valido per sei ingressi a data libera, nominativo. Questo abbonamento può essere acquistato online o direttamente presso la sede della Fondazione del Carnevale.

: 35,00 €, valido per sei ingressi a data libera, nominativo. Questo abbonamento può essere acquistato online o direttamente presso la sede della Fondazione del Carnevale. abbonamento 4 ingressi : 24,00 €, valido per quattro ingressi a data libera, nominativo. È possibile acquistarlo online o presso la sede.

: 24,00 €, valido per quattro ingressi a data libera, nominativo. È possibile acquistarlo online o presso la sede. abbonamento 2 ingressi: 14,00 €, per due ingressi a data libera, nominativo, acquistabile sia online che presso la sede.

Inoltre, per i gruppi organizzati, è previsto uno speciale pacchetto di ingressi scontati, che comprende 25 biglietti al prezzo complessivo di 180,00 €. Questo pacchetto non è nominativo, ha una data specifica e può essere acquistato esclusivamente online.

Per i più giovani sono disponibili tariffe agevolate: